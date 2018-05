México reivindica en el SPIEF su disposición de abrir mercados junto a Rusia

"México por eso siempre ha tratado de venir aquí a través de sus diferentes representaciones e instituciones y este año ese es el mensaje que venimos a reivindicar, que México está interesado en la diversificación de mercados y estamos en la mejor disposición de abrir mercados junto con Rusia para explorar nuevas oportunidades para ambos países", alegó el funcionario.

Según Arias, "la participación que tenemos en el Foro de San Petersburgo es muy importante porque da seguimiento a todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años".

"Precisamente en 2017 comenzó todo a refortalecerse con las reuniones de nuestros presidentes Vladímir Putin y Enrique Peña Nieto en China, donde tomaron cartas en el asunto para relanzar las relaciones debido al potencial de nuestros países no solo como actores globales sino como actores regionales, que son parte muy importante del contexto internacional", señaló.

El representante de ProMéxico se refirió a las visitas realizadas a Rusia por altos funcionarios mexicanos, entre los que citó al secretario de Exteriores Luis Videgaray y el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King.

"Es una serie de acciones y actividades que hemos venido realizando a lo largo del año que ha traído muy buenos beneficios, mejor entendimiento en vísperas del SPIEF, que es una plataforma de 'networking' y un acontecimiento de 'how to do business' en Rusia y un lugar donde tienes que estar presente", concluyó.

Asimismo, el funcionario declaró que en menos de una década varias empresas mexicanas internacionales importantes han llegado al mercado ruso y se han establecido.

"En los últimos ocho años han venido empresas a explorar y a quedarse, y varias de las empresas mexicanas que tienen presencia en Rusia tienen presencia también en el mundo, lo cual garantiza que cumplamos con estándares de calidad, de precio y que cubramos una demanda en este mercado", aseveró el funcionario.

Arias citó concretamente a "Gruma, que se encarga de la producción de tortillas, en este caso la producción de tortillas de harina, chips, a las que llamamos en México nachos".

Jefe de ProMéxico: Rusia y México van por el mismo camino y estrecharán más sus relaciones

"Acaba de inaugurar su planta hace un año, que si bien habían trabajado anteriormente en otro sitios de producción en Moscú, ahora se ubican en una zona económica especial en las afueras de Moscú que se llama Stúpino", explicó.

Para el representante mexicano, "eso es un buen antecedente para las empresas que quieran establecerse en Rusia de que sí hay beneficios, hay oportunidades, y de que sí hay mercado".

"Solamente hay que explorar bien, asesorarse bien y todo es posible", señaló.

El funcionario también citó a "Nemak, del grupo Alfa, que hacen componentes para el sector automotriz, ubicada en Uliánovsk".

"Eso es también una señal muy buena de que no toda la producción industrial se encuentra en una ciudad grande como es Moscú, sino en las regiones de Rusia que también tienen centros de industria bastante grandes y donde están grandes cadenas de valor a donde son llamadas este tipo de compañías", reflexionó.

Además, Arias citó a Cemex y Mexichem como ejemplos de empresas radicadas en Rusia.

"También está KidZania, que es de entretenimiento para niños, que es una de las marcas mejor ubicadas en el mercado moscovita por el momento y sabemos que les está yendo muy bien", indicó.

Para el funcionario, estos son apenas "unos ejemplos de la diversidad que tenemos, de los sectores en los que estamos participando en la economía rusa y esperamos poder brindar un mejor enfoque a empresas internacionales mexicanas para que participen en este mercado".

Nuevos proyectos

Además, Arias destacó que existen otras empresas mexicanas interesadas en acceder al mercado ruso, "sobre todo de alimentos".

"Con la nueva política (rusa) de sustitución de importaciones se ve la necesidad de producir in situ, y Rusia ofrece muy buenos beneficios, tanto fiscales como de transporte e infraestructura, lo cual es realmente interesante", argumentó.

México y Rusia acuerdan impulsar relación bilateral

Arias adelantó que "hay un par de empresas que han estado interesadas en este sector, por lo cual tenemos un par de proyectos que estamos viendo".

"Ya están trabajando unos y nos va a dar mucho gusto que se puedan ver ya materializados en los próximos meses o en el próximo año", indicó.

Al ser preguntado por el periodista sobre cuál era la compañía, prefirió mantener la información en secreto, pero aseguró que pertenece al "el sector de alimentos".

"Ya lo tenemos confirmado, es una empresa grande de México y próximamente lo anunciaremos, sabemos que la compañía está esperando equipo, entonces las cosas van bastante bien", concluyó.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se realiza entre el 24 y el 26 de mayo y tiene como lema principal 'Creando una economía de confianza'.

Asisten delegaciones empresariales de Estados Unidos, Francia, Japón, India, Italia, Finlandia y otros países, incluyendo representantes de América Latina.