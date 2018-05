Economista: el Parlamento venezolano es irresponsable al criticar reconversión monetaria

"No sé con base a qué la Asamblea Nacional hace ese tipo de especulaciones [negativas sobre la reconversión], pero me parece una tremenda irresponsabilidad que un órgano del Estado genere expectativas negativas sobre un proceso sobre el cual no tiene control", afirmó Boza, asesor del Gobierno.

La reconversión monetaria, impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro, comenzará a regir el 4 de junio.

La medida consiste en eliminar tres ceros a la moneda venezolana, bolívar, y fue anunciada el pasado 22 de marzo por el presidente Nicolás Maduro.

El nuevo grupo monetario, denominado bolívar soberano, fue creado en el marco del Estado de Excepción Económica vigente desde 2016 y estará conformado por dos monedas: una de 0,50 y otra de un bolívar, así como por siete billetes de 2, 5, 10, 20, 100, 200 y 500.

Los diputados opositores afirmaron que el incremento constante de los precios en el país caribeño afectará la reconversión porque consideran que, en menos de un año, el Gobierno tendrá que volver a eliminar tres ceros a la moneda ya que la inflación continuará.

De acuerdo con el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela cerrará este año con una inflación de 13,864% y con una caída de 15% de su Producto Interno Bruto (PIB).

El economista, conductor del programa Boza con Valdez del canal estatal Venezolana de Televisión, afirmó que, en primer lugar, la reconversión no incide en la inflación y considera que costaría más no tomar la medida monetaria que adoptarla.

"Si no se hace la reconversión, la cantidad de medios de pago que el Poder Ejecutivo, las autoridades del Banco Central tendrían que poner en circulante es tan inmenso que es demasiado costoso", añadió.

La medida fue anunciada por el Gobierno luego de que Venezuela pasó a finales de 2017 el umbral de la hiperinflación, lo que ha provocado que el efectivo circulante resulte insuficiente para cubrir las necesidades de los venezolanos y complique las transacciones debido a que las cifras son muy grandes.

"Simplemente es mover la escala, todo lo que llaman los precios relativos van a seguir siendo en las mismas proporciones, es decir, si gano 1.000.000 voy a ganar 1.000 y lo que cuesta 1.000.000 ahora costará 1.000", explicó Boza.

El economista agregó que esta medida resuelve el problema de la población con respecto al manejo del dinero en efectivo.

Opositores contra la medida

El diputado opositor José Guerra ha pedido al Gobierno suspender la reconversión monetaria.

Mientras Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), dijo que la reconversión monetaria provocará una tragedia en el sistema financiero nacional y que primero deben tomarse medidas para frenar la hiperinflación.

Por su parte, Boza pidió a estos sectores que prevén el fracaso de la reconversión que comprendan que la medida se decidió aplicar cuando el Gobierno entendió cómo derrotar la hiperinflación.

"El Gobierno descubrió cuál es el mecanismo, que es anclar la economía y los valores y los bienes y servicios a un valor estable, que en este caso es el petro, el petro puede resolver el problema del marcaje y los valores estables de la economía", indicó.

En tal sentido, cree que a la par de que se realice la reconversión, el Gobierno está obligado a impulsar de forma rápida el uso del petro para diversos tipos de actividades económicas.

Además, el economista resaltó que la inflación que enfrenta actualmente Venezuela no tiene características comunes de oferta y demanda o de insuficiencia de producción e importación, sino en la distorsión que existe en el cambio de divisas extranjeras.

En tal sentido, consideró que el Banco Central no actuó de manera acertada al dejar de publicar el Índice de Precios al Consumidor en 2015, mecanismo que se utiliza como marcaje de inflación, lo que dejó sin un referente a empresas privadas y obligó a buscar cualquier marcado alternativo, dando fuerza a portales que publican el precio diario del dólar paralelo.

Por ello, Boza indicó que, a través de la reconversión y el lanzamiento de la moneda digital (criptomoneda) petro, el Gobierno está ejecutando un plan para resolver las complicaciones de los ciudadanos para realizar pagos y, por otra parte, abriendo una puerta para frenar la inflación.

Esta sería la segunda reconversión monetaria que se realiza en el país, el 6 de marzo de 2007 el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) decretó la Ley de Reconversión Monetaria, donde se estableció que a partir del 1 de enero de 2008 el bolívar tendría tres ceros menos y se denominó bolívar fuerte.