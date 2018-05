Argentina, Australia, Canadá, Chile, EEUU y México no reconocen reelección de Maduro

"Los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Chile, EEUU y México rechazamos la falta de legitimidad del proceso electoral venezolano y desconocemos el proceso electoral de ayer [el 20 de mayo] dado que fue convocado por una institución ilegitima como la Asamblea Nacional Constituyente", dijo el ministro argentino en el marco de una reunión de cancilleres del Grupo de los 20 países industrializados y emergentes (G20), que se celebra en la capital argentina.

Faurie observó que "estas elecciones son una muestra de la ruptura de la democracia en Venezuela".

Argentina forma parte del Grupo de Lima, integrado por 14 países de América del Sur, del Norte y del Caribe, que este 21 de mayo más temprano emitió un comunicado en el que indica que desconoce las elecciones del 20 de mayo en Venezuela.

Junto a Faurie se encontraban el canciller chileno Roberto Ampuero, el subsecretario de Estado de EEUU, John Sullivan, el sherpa de Canadá ante el G20 Jonathan Fried, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.

Los funcionarios sumaron a la decisión a Australia, a pesar de que no había un representante de ese país en la rueda de prensa.

"La comunidad internacional debe impulsar acciones que permitan instaurar la democracia en ese país", dijo Faurie en referencia a Venezuela.

Argentina forma parte del Grupo de Lima, integrado por 14 países de América del Sur, del Norte y del Caribe, que este lunes más temprano emitió un comunicado en el que indica que desconoce las elecciones del domingo en Venezuela.

Argentina, Australia, Canadá, Chile, EEUU y México desconocieron asimismo esos comicios.

"Reafirmamos que la solución para la crisis que vive Venezuela debe ser alcanzada de forma pacífica y con el protagonismo de los propios venezolanos, y la comunidad internacional debe realzar su contribución a ese fin impulsando acciones que permitan recuperar el respeto a los derechos humanos en Venezuela", dijo Faurie.

El canciller argentino afirmó que la crisis humanitaria que vive Venezuela, de orden social, económico y de salud, se ha agravado de manera alarmante y aseguró que más de 200.000 venezolanos han emigrado a países de la región.

​Esta situación de emergencia constituye "una amenaza para la seguridad regional en lo sanitario, en aspectos migratorios, alimentarios, social y educativo", sostuvo.

El 20 de mayo, Venezuela celebró elecciones presidenciales y de integrantes de los consejos legislativos regionales.

Maduro se impuso con 68% de los votos, según el escrutinio difundido por las autoridades electorales.

/ La concurrencia a las urnas fue la más baja en muchas décadas: 46% de los 20 millones de inscriptos para votar.

Maduro se hizo con 5,8 millones de los sufragios, mientras 1,8 millones de votos fueron para el opositor Henri Falcón y 952.000 para el ex pastor evangélico Javier Bertucci.

Falcón y Bertucci denunciaron múltiples arbitrariedades, y el primero anunció que desconocía los comicios y llamaba a nuevas elecciones para el mes de octubre.

Los principales partidos de oposición no tomaron parte de las elecciones por considerar que no tenían garantías de transparencia ni de equidad y convocaron a los ciudadanos a no votar.

El Gobierno argentino es anfitrión este 21 de mayo de la reunión de ministros de Exteriores del G20, grupo cuya presidencia ejerce este año.

El proceso electoral en Venezuela no fue legítimo ni tuvo garantías de transparencia, señaló este 21 de mayo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero.

"El Gobierno de Chile considera viciadas e ilegítimas las mal llamadas elecciones de Venezuela", aseveró el canciller chileno desde Buenos Aires.

El proceso electoral no puede ser aceptado dado que fue convocado "por una institución ilegítima y desconocida por gran parte de la comunidad internacional", indicó el canciller chileno en alusión a la Asamblea Nacional Constituyente.

"El proceso mismo que condujo a la elección (estuvo) marcado por irregularidades, características inaceptables para lo que debe significar unas elección de un país democrático", sostuvo.

Las elecciones celebradas el 20 de mayo se desarrollaron sin transparencia ni garantías para los opositores, ni con posibilidades reales de que se ejerciera la opinión nacional, afirmó Ampuero durante una comparecencia de cancilleres del G20 en la capital argentina.

"El Gobierno de chile lamenta profundamente la situación a la que el Gobierno de Nicolás Maduro ha conducido a la nación", al colocarla "en una callejón sin salida", señaló.

El canciller chileno también se refirió a la "tragedia en términos sociales, de convivencia, de alimentación y falta de medicina" en la que ha caído el país.

"Advertimos que las medidas catastróficas (de Maduro) contra su propia población han generado una emigración de carácter hemisférico", señaló el jefe de la diplomacia chilena.

En ese sentido, el ministro instó al Gobierno venezolano "a observar cómo está poniendo en juego el destino de su propio país".

Entre tanto Chile continuará toda vía política y diplomática "para que Venezuela vuelva a vivir en democracia y libertad y recupere la prosperidad", sostuvo Ampuero, quien hizo estas declaraciones acompañado de su homólogo argentino, Jorge Faurie.

En los mismos términos se expresó el ministro anfitrión del encuentro y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, quien anunció "medidas de carácter diplomáticas y de carácter financiero" contra Venezuela, además de llamar a consultas a la embajadora venezolana en su país.

En el proceso electoral del 20 de mayo participaron 9.132.655 personas de los casi 20 millones inscritos en el padrón electoral.

El presidente Nicolás Maduro resultó reelecto para el período 2019-2025 con 6.190.612 votos, alrededor de 68 por ciento de los sufragios.

Mientras, el contrincante opositor más cercano a Maduro, Henri Falcón, obtuvo 1.917.036 votos y denunció múltiples irregularidades en el proceso.

Los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Chile, EEUU y México estudian adoptar medidas políticas, económicas y financieras contra Venezuela sin afectar a su población, dijo este 21 de mayo en rueda de prensa el ministro de Exteriores argentino Jorge Faurie.

"Los países aquí presentes estamos considerando medidas políticas, económicas y financieras contra Venezuela procurando no afectar al pueblo venezolano", dijo Faurie en una conferencia de prensa en Buenos Aires, en el marco de una reunión de ministros de Exteriores del G20 (Grupo de los 20 países industrializados y emergentes).