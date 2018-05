Diálogo entre Gobierno de Nicaragua y opositores se inicia en tensión

El tema que acaparó la mayor parte de la discusión fue el rol de la policía y la represión de las manifestaciones que comenzaron el 18 de abril y en las que han muerto hasta ahora unas 53 personas.

Mientras el presidente, Daniel Ortega, aseguró que las fuerzas públicas fueron retiradas a sus cuarteles a pesar de recibir ataques, los representantes de los estudiantes exigieron al mandatario que diera la orden de cesar la represión policial en el acto público transmitido en directo por la página de Facebook del Canal Católico.

"La orden ya fue dada (…) por eso sufrieron ataques (…) hay testigos de que la policía está acuartelada", dijo Ortega.

El presidente aseguró que por la noche salen grupos paramilitares a destrozar la ciudad.

Los delegados del Movimiento Estudiantil 19 de Abril le reclamaron a Ortega que fuera claro en sus órdenes para evitar más muertes.

"Usted tiene que decir que está dando la orden, que cese la represión (…) usted como jefe de la policía (…) debe asegurar la integridad física de los estudiantes", reclamó uno de los estudiantes.

Desaparecidos

© Sputnik / Sergey Guneev Presidente nicaragüense Daniel Ortega encabezará diálogo nacional

Ortega fue enfático en recalcar que su Gobierno no mantiene presos políticos ni desaparecidos.

"Que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos presos políticos hay en Nicaragua, que nos pasen la lista, que no utilicen la mentira, que la pasen a los señores obispos y vamos a demostrarles que no hay un solo desaparecido ni un solo preso, todos han sido liberados", dijo Ortega.

Algunos de los presentes gritaron "no hay desaparecidos porque están muertos", mientras el mandatario continuaba haciendo uso de la palabra.

Economía

El presidente culpó a los manifestantes de poner en riesgo la economía del país y el trabajo de más de 135.000 personas empleadas en las zonas francas (zona libre de impuestos para el comercio exterior).

"Yo quiero hacer el llamado a que se facilite el tránsito de las familias, de los pueblos, de las ciudades, a que se permita el tránsito de los trabajadores a las zonas francas (…) más de 135.000 trabajadores; es decir paralizar la actividad económica, simplemente están mandando al desempleo a esos 135.000", dijo Ortega.

© REUTERS / Oswaldo Rivas Sergio Ramírez: las protestas estudiantiles cambiaron a Nicaragua para siempre

Las protestas incluyen bloqueos a vías de acceso a las zonas francas, lo que ha llevado a amenazas de empresas internacionales de abandonar el país.

El dirigente del movimiento campesino Medardo Mairena respondió acerca de los bloqueos.

"Quiero que sepa señor presidente que son los campesinos los que están exigiendo justicia, porque hemos estado reclamando justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados. Nos hemos unido a respaldar a los jóvenes; no son otras personas, son los campesinos", dijo.

Las manifestaciones, que comenzaron luego de que Ortega ordenara por decreto una resistida reforma del sistema de pensiones, se intensificaron en las últimas semanas.

A la sesión inaugural del diálogo nacional asistieron representantes del Gobierno, del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, de empresarios, organizaciones no gubernamentales, grupos campesinos y otros actores de la sociedad civil.

También fueron invitados representantes de organizaciones internacionales como la ONU y diplomáticos acreditados en ese país.

La próxima sesión del diálogo nacional se llevará a cabo este viernes.