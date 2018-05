Justicia de Paraguay pide captura de amigo de presidente Cartes vinculado al Lava Jato

Messer, de quien Cartes ha dicho que es su "hermano del alma", tiene pedido de captura por la Policía Federal Brasileña desde el jueves, y en concordancia el magistrado Miguel Fernández expidió la orden de búsqueda y detención del cambista en territorio paraguayo, informó el diario Última Hora.

Si el empresario, nacionalizado paraguayo y vinculado a la investigación Lava Jato es capturado en Paraguay no podrá ser llevado a Brasil, ya que tiene cédula de identidad del país mediterráneo.

En el marco de la investigación, cuatro ciudadanos brasileños requeridos por la Justicia de su país fueron detenidos el jueves en Uruguay, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Asimismo, la policía brasileña informó de la detención de más de 30 personas en cinco estados.

Vínculo con Cartes

Según información del medio brasileño O Globo citada por Última Hora, el padre del cambista prófugo, Mordko Messer, ayudó a Cartes, a rehacer su negocio en momentos que trabajaba en la frontera entre Brasil y Paraguay.

El periódico local también recuerda cuando Cartes participó de un homenaje a Mordko Messer realizado por el Congreso Judío Mundial en Buenos Aires en 2016.

"En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno cariño filial, mi gratitud y mi admiración", dijo Cartes con respecto al padre del cambista, según Última Hora.

De acuerdo a Cartes, Mordko Messer fue un "segundo padre" y el hijo Darío, un "hermano del alma".

Las detenciones se enmarcan en una investigación derivada de la operación Lava Jato llamada 'Cambio Desligo', con el principal objetivo de capturar a Darío Messer, considerado uno de los cambistas más influyentes de Brasil.

Según las autoridades brasileñas, la trama en la que estaría involucrado Messer manejaba 3.000 sociedades opacas en 52 países, que llegaron a operar unos 5.600 millones de reales (1.600 millones de dólares).