Más de 300 ONG exigen reforma para crear fiscalía independiente en México

El colectivo "Vamos por una Fiscalía que sirva" lanzó el reto a los precandidatos, que consiste en persuadir a sus dirigencias y legisladores de su partido a "reformar el Artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia", dijeron en un llamamiento hecho en un acto público.

© AP Photo/ Marco Ugarte Sociedad civil pide al Congreso de México crear fiscalía antes de nombrar fiscales

La nueva fiscalía deberá tener "la fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México", exigió la red de organizaciones no gubernamentales en un acto en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

De esta forma más de 300 de las principales organizaciones civiles y cientos de personalidades más pusieron a prueba a los precandidatos, "no su capacidad de oratoria, sino su liderazgo y acción", reclama el colectivo.

"Necesitamos una fiscalía que sirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno", dijo la red de organizaciones.

Lea también: Senado de México nombra nuevo fiscal contra delitos electorales

En una nueva fiscalía, cuyo puesto titular está vacante, el personal debería estar "debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos", dice el documento.

© AP Photo/ Rebecca Blackwell México crea una fiscalía especial contra la tortura

Una fiscalía con esas características es una condición previa para la justicia efectiva, "proteger y defender libertades y derechos, para asegurar condiciones de vida digna para las personas, para construir un Estado democrático de derecho", añadieron.

La ciudadanía, cansada de simulaciones, también está harta de "los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, y de las violaciones a los derechos humanos" que se producen en el país.

Los aspirantes a la presidencia afirman en distintos discursos que finalmente actuarán para acabar con el abuso, la discrecionalidad y el desvío de recursos.

"No hay candidato que no prometa remontar la crisis de injusticia e inseguridad en la que vivimos, pero ya no podemos creerles, a la par de las promesas, tiene que haber resultados", dice la exigencia.

Lea también: "En México hay una impunidad alevosa"

En el periodo electoral se producen numerosas promesas de todos los partidos políticos y todos sus candidatos en materia de corrupción, delincuencia organizada e impunidad.

Las elecciones presidenciales se celebran en México el próximo 1 de julio.