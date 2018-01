Policía peruana analiza todas las hipótesis en muerte "accidental" de turista española

MONTEVIDEO (Sputnik) — La policía peruana no descarta ninguna hipótesis tras la detención de dos hombres como presuntos implicados en la muerte de la turista española Nathaly Salazar, desaparecida en la zona de Cusco (sureste) el pasado 2 de enero y supuestamente fallecida mientras practicaba tirolina, dijo a Sputnik el general Max Iglesias.

"Los detenidos dicen que ha sido un accidente, pero para nosotros solo constituye una hipótesis que puede formar parte de una estrategia de defensa que ellos puedan manejar, puede ser una simple coartada, estamos en plenas diligencias", señaló Iglesias, jefe de la VII Macro Región Policial de Cusco y Apurímac.

Tras la investigación, realizada por las autoridades peruanas junto a dos guardias civiles españoles, el fin de semana fue detenido Jainor Huillca, de 19 años, quien admitió "haber tenido participación de forma accidental junto a Luzgardo Pilloc, de 21 años, en el deceso de la turista" en el momento en el que realizaba tirolina el 2 de enero, hacia las 15.30 hora local (21:30 GMT).

Según esta versión, Salazar sufrió una caída que le provocó la muerte y, "ante el temor de las consecuencias que podría generarles", pues al parecer el lugar carecía de permisos y de medidas de seguridad, "tomaron la decisión común de no comunicarlo a ninguna autoridad y arrojar el cadáver a las aguas del río Vilcanota", señala el comunicado de la policía peruana al que accedió esta agencia.

En ese sentido, continuó Iglesias, "lo cuestionable y criticable está en que después de tantos días de intensa búsqueda y preocupación, y de que la noticia apareciera en los medios de comunicación, estas personas no se habían acercado a dar información para esclarecer el hecho".

Los detenidos dicen que tomaron la decisión de ocultar lo ocurrido "por el temor a perder el trabajo y las implicaciones que podría tener la muerte [de Salazar] al tratarse de un homicidio culposo [involuntario]", si bien puede ser un homicidio calificado (realizado de manera intencional), agregó el general.

"Las versiones tiene que ser contrastadas y las pruebas técnico-científicas van a ser las que aporten luz para aclarar la situación", continuó Iglesias, quien explicó que aún continúan las pericias biológicas en el vehículo en el que los dos detenidos habrían transportado el cuerpo sin vida.

Sin condiciones de seguridad

El propietario de la empresa de turismo de aventura donde se habría producido el fatal accidente "ya ha sido notificado", ya que sus empleados no habrían sido debidamente capacitados y entrenados y "podrían estar trabajando al margen de la formalidad, sin los exámenes de seguridad que se exige para este tipo de servicios", explicó Iglesias a esta agencia.

"Tendrá que presentarse con la documentación y permisos que constaten que efectivamente se trata de una empresa formal, y que tanto su personal como equipos reúnen las condiciones de seguridad que ameritan estas actividades", concluyó.

Salazar, de 28 años y de origen ecuatoriano aunque residente en España desde los 12 años y con nacionalidad en ese país, había emprendido un viaje por América Latina el pasado mes de septiembre que la llevó primero a Ecuador y después a Perú.

La joven se comunicaba a diario con su hermana a través de la aplicación WhatsApp, pero a partir del 2 de enero no contestó más los mensajes, lo que inquietó a la familia.

La última pista que se tenía de ella era una imagen registrada por la cámara de seguridad del hostal Pariwana donde se hospedaba en Cuzco, en la que aparecía preguntando por una excursión a las ruinas del complejo arqueológico de Moray, situado a unos 60 kilómetros de esa ciudad, por lo que debería haber vuelto en el mismo día.

"Pensábamos que no tendría wi-fi porque estaba haciendo alguna ruta turística, pero después pasaron unos días y empezamos a preocuparnos (…) el día 5 me puse en contacto con el hostel y me dijeron que había desaparecido", explicó hace unos días a Sputnik la hermana de la joven, Tamara Salazar, quien lamentaba que la búsqueda de Nathaly hubiera comenzado al séptimo día de su desaparición.

Los agentes buscan ahora el cuerpo de la joven en las aguas del río Vilcanota, mientras los padres de Salazar llegaron a Perú la semana pasada.