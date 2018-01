Dos detenidos en Perú por muerte 'accidental' de turista española

"Se encuentran con detención preliminar de 72 horas y culmina el miércoles [17 de enero]", dijo el 15 de enero a Sputnik el brigadier de la policía peruana Grover Guerra con respecto a los dos sospechosos.

Tras la investigación realizada por las autoridades peruanas junto a dos guardias civiles españoles, fue detenido Jainor Huillca, de 19 años, quien admitió "haber tenido participación de forma accidental junto a Luzgardo Pilloc, de 21 años, en el deceso de la turista" en el momento en el que realizaba tirolina el 2 de enero, hacia las 15.30 hora local (21:30 GMT).

Según esta versión, Salazar habría sufrido una caída que le provocó la muerte y, "ante el temor de las consecuencias que podría generarles", pues al parecer el lugar carecía de permisos y de medidas de seguridad, "tomaron la decisión común de no comunicarlo a ninguna autoridad y arrojar el cadáver a las aguas del río Vilcanota", señala el comunicado de la policía peruana al que accedió esta agencia.

Salazar, de 28 años y de origen ecuatoriano aunque residente en España desde los 12 años y con nacionalidad en ese país, había emprendido un viaje por América Latina el pasado mes de septiembre que la llevó primero a Ecuador y después a Perú.

La joven se comunicaba a diario con su hermana a través de la aplicación WhatsApp, pero a partir del 2 de enero no contestó más los mensajes, lo que inquietó a la familia.

La última pista que se tenía de la joven era una imagen registrada por la cámara de seguridad del hostal Pariwana donde se hospedaba en Cuzco, en la que aparecía preguntando por una excursión a las ruinas del complejo arqueológico de Moray, situado a unos 60 kilómetros de esa ciudad, por lo que debería haber vuelto en el mismo día.

"Pensábamos que no tendría wi-fi porque estaba haciendo alguna ruta turística, pero después pasaron unos días y empezamos a preocuparnos (…) el día 5 me puse en contacto con el hostel y me dijeron que había desaparecido", explicó hace unos días a Sputnik la hermana de la joven, Tamara Salazar, quien lamentaba que la búsqueda de Nathaly hubiera comenzado al séptimo día de su desaparición.

Los agentes buscan ahora el cuerpo de la joven en las aguas del río Vilcanota, mientras los padres de Salazar llegaron a Perú.