México responde a Maduro que es "cobarde" quien arremete "contra su propio pueblo"

"Presidente Nicolás Maduro: cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo", escribió el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de Twitter.

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 4 de agosto de 2017

​El mensaje de Videgaray fue reproducido horas después en la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores la noche del 3 de agosto, luego de que Maduro calificó a Peña Nieto de "cobarde" porque según él se comportaría como un empleado del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Lea más: Maduro llama a Peña Nieto "cobarde" y le acusa de comportarse como empleado de Trump

El intercambio de insultos ocurrió después de que el diario The Washington Post divulgó el 3 de agosto una conversación entre los mandatarios de México y de EEUU, en la que Trump le pide a Peña Nieto no decir más que no pagaría el muro.

"Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano con una mandarria a tumbar todos los muros que me separan con Estados Unidos", dijo Maduro.

© REUTERS/ Miraflores Palace Maduro acusa a Colombia y a México de ser "borregos" de EEUU

El mandatario venezolano añadió en un discurso, transmitido por la televisión estatal venezolana, que lo haría "de frente con valentía, como haría Emiliano Zapata (revolucionario mexicano de principios del siglo XX), y no como este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado, violado de parte de Donald Trump".

"Con Venezuela sí te metes, pero a Donald Trump no puedes tocarlo ni con el pétalo de una rosa", reprochó Maduro a su par mexicano.

Según la transcripción, Trump amenazó a Peña Nieto con no reunirse más con él si continúa diciendo públicamente que México no pagará el muro.

El mandatario mexicano reviró que ambos deberían dejar de hablar del tema, porque "es totalmente inaceptable para los mexicanos que paguemos por el muro que (Trump) está pensando en construir".

© REUTERS/ Carlos Barria Venezuela acusa a Colombia y México de conspirar con la CIA contra Maduro

El Gobierno de México no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro electa el domingo pasado; sin embargo, ha expresado que mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela, para promover el diálogo como salida a la crisis política que vive ese país, a pesar de que considera roto el orden democrático.

La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana, Socorro Flores Liera, dijo el martes que romper relaciones diplomáticas con Venezuela "no es una opción".

"Lo que queremos es impulsar el diálogo", subrayó.

Lea más: "Un voto profundamente antiimperialista": la elección en Venezuela desata polémica

El canciller mexicano realiza una gira comercial por Japón, y el presidente Peña Nieto comenzó sus vacaciones de verano boreal esta semana.