Maduro llama a Peña Nieto "cobarde" y le acusa de comportarse como empleado de Trump

"Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano con una mandarria a tumbar todos los muros que me separan con Estados Unidos (…) pero de frente con valentía, como haría Emiliano Zapata y no como este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado, violado de parte de Donald Trump [mandatario de EEUU]", expresó.

Maduro acusa a Colombia y a México de ser "borregos" de EEUU

Durante un discurso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, Maduro cuestionó que Peña Nieto alce su voz para atacar a su país y no para defenderse de las ofensas de Trump hacia los mexicanos.

"¿Con Venezuela sí te metes?, pero a Donald Trump no puedes tocarlo con el pétalo de una rosa", sentenció.

El presidente venezolano afirmó que el presidente de EEUU amenazó a Peña Nieto con no reunirse más con él si continúa diciendo públicamente que México no pagará el muro.