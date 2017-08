Filtración telefónica confirma que México no va a pagar el muro de Trump

"El presidente Peña Nieto fue contundente y claro con Trump: México no va a pagar el muro, confirma la postura del Gobierno mexicano ante las ocurrencias y amenazas que el ahora presidente de Estado Unidos ha expresado desde su campaña", dijo Escudero en una declaración escrita luego de que The Washington Post publicara la transcripción de la charla telefónica del 27 enero entre los mandatarios.

"Dejemos de hablar del muro, porque creo que hay una manera más creativa de que podemos empezar a buscar una solución", propuso Peña Nieto a Trump en enero.

En la versión de su conversación telefónica que reemplazó su vista frustrada por la controversia pública sobre el tema, el mandatario mexicano dijo a Trump que esa era "la forma en que podemos eliminar ese gran obstáculo de nuestro camino".

Dicho lo anterior avanzó: "Y ahora comencemos a hablar de maneras creativas de cómo se va a resolver ese asunto, porque entiendo plenamente que es su soberano el derecho de hablar de esto, porque usted está protegiendo su frontera sur".

Sin embargo, Peña Nieto insistió en que el asunto debía ser eliminado de la agenda bilateral.

"Pero esto no puede ser lo más importante en nuestro camino, nos impide tener un diálogo y nos impide tener desarrollo económico", dijo Peña Nieto, al tiempo que señaló sus verdaderas preocupaciones sobre el trasiego de armas y dinero desde EEUU a México, y la amenaza de una imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.

Promesas electorales y realidad

El mandatario mexicano comenzó por distinguir que el tema no era nuevo, y que "no es una diferencia personal", pero que le parecía inaceptable.

"Es impensable que pueda ignorar esto, porque consideramos que es totalmente inaceptable para los mexicanos que paguemos por el muro que está pensando en construir" el Gobierno de EEUU, dijo.

© REUTERS/ Yuri Gripas Trump: una de las maneras de frenar el ingreso de drogas es el muro

Peña Nieto señaló a Trump que comprendía que se trataba de una promesa de su campaña electoral.

"Entiendo, señor presidente, el escaso margen político que tiene ahora, en términos de todo lo que estableció a lo largo de su campaña", aguijoneó.

Y a renglón seguido esgrimió sus propios límites: "Pero también quisiera hacerle entender, presidente Trump, la falta de margen que tengo como presidente de México para aceptar esta situación".

El líder latinoamericano buscó un compromiso de conciliación.

"Propongo, señor presidente que nos permita buscar formas de salvar estas diferencias, para ambos gobiernos, esto podría constituir una situación de ganar-ganar", prosiguió.

© REUTERS/ Tomas Bravo Peña Nieto descarta los "murmullos" de Trump sobre el muro fronterizo

Trump replicó con una petición concreta "Si vas a decir que México no va a pagar el muro, entonces no quiero reunirme más con ustedes, porque no puedo tolerarlo (…) No puedes decirle eso a la prensa", sentenció en la charla sostenida el 27 de enero.

Sobre el tema migratorio, Peña Nieto expresó su propio enfoque económico y no de seguridad.

"Permítame ser muy específico en un asunto: cualquier asunto que altere la situación económica en México, creo, también constituye un riesgo potencial para EEUU, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones migratorias", advirtió.

Y a continuación vinculó el tema al desarrollo desigual de los dos países.

"Permítame decirle que el mejor muro virtual que creo que podemos construir entre nuestros dos países es asegurarnos de que ambos tengan desarrollo económico", puntualizó.

Costos de la guerra antidrogas

En cuanto al tema del narcotráfico, Trump dijo a Peña Nieto que México "no ha hecho su trabajo".

© AP Photo/ Mark Lennihan El secretario de Seguridad de EEUU promete en México reducir el consumo de drogas en su país

El líder mexicano replicó: "En términos de seguridad, señor presidente, está claro que el crimen organizado es tanto nuestro enemigo como enemigo de su administración".

En ese punto el mandatario mexicano señaló la responsabilidad de la parte estadounidense en el negocio.

"Mucho de lo que está sucediendo en términos de traficantes en México es ampliamente apoyado por cantidades ilegales de dinero y armas que vienen de Estados Unidos", señaló.

Peña Nieto desenfundó el argumento del costo en vidas en la guerra contra el narco del lado mexicano.

"Esto ha llevado a México a luchar contra las bandas criminales con la participación de los militares y de todo el Ejército de México", enfatizó.

A continuación hizo una defensa de las Fuerzas Armadas mexicanas: "Y esto ha llevado muchas vidas dentro del Ejército y todos los elementos que se cometen en esta lucha".

© AP Photo/ Andres Leighton Cártel mexicano señalado por EEUU como organización narco "más significativa"

El rol de EEUU fue la clave de la argumentación de Peña Nieto en contra de las pandillas del crimen organizado: "Son grupos criminales que están bien armados, especialmente con armas procedentes de Estados Unidos".

Para cerrar su exposición volvió a su propuesta.

"Esto es lo que sugiero, señor presidente: dejemos de hablar del muro", zanjó.

Peña Nieto manifestó que reconoce "el derecho de cualquier gobierno a proteger sus fronteras cuando lo considere necesario y conveniente", al tiempo que subrayó que su posición "ha sido y seguirá siendo muy firme en que México no puede pagar por ese muro".

Trump estuvo de acuerdo al final de la conversación, pero ante la prensa volvió a la carga sobre el tema.