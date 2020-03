Ebrard descarta posibilidad de que viajeros de Europa ingresen a EEUU vía México

"No podrían porque vía aérea tenemos el control; no puedes tú pasar por el aeropuerto sin que México se entere quién eres y a dónde vas", respondió el jefe de la diplomacia mexicana en rueda de prensa, a una pregunta sobre esa posibilidad.

Trump anunció que se suspendía por un mes el ingreso de viajeros de 26 países europeos, en un intento por contener la expansión de la pandemia de la nueva neumonía COVID-19.

Ebrard dijo que aún no ha hablado con sus contrapartes sobre las implicaciones de esa prohibición.

"No hemos hablado de eso con ellos (el Departamento de Estado de EEUU), no me gusta especular, vamos a ver qué decisiones tomamos nosotros y cuáles ellos", respondió sobre futuras medidas a lo largo de la frontera terrestre común de más de 3.200 kilómetros.

Desde este viernes 13 los vuelos procedentes de Europa serán suspendidos por 30 días para frenar la propagación del COVID-19 que se ha expandido a unos 120 países.

Tampoco los vuelos

Ebrard también descartó la posibilidad de recibir los vuelos procedentes de esos países europeos y originalmente destinados a EEUU.

"Pues no, la afectación principal que va a haber es en la economía global, el problema que tienen estas medidas, que cada país las tiene que implementar de acuerdo a su problemática específica, es que tienen un efecto económico, pero lo primero es la salud", replicó el diplomático.

El Gobierno de México descarta restringir viajes internacionales, tampoco cerrará fronteras ni puertos, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell , portavoz oficial sobre el COVID-19.

"No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos; estas ideas no tienen fundamento científico sólido, en toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión, y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales", dijo.

López-Gatell se hizo la misma pregunta que le plantearon al canciller: "¿Qué puede pasar en relación a ello (la decisión de Trump) hacia México?".

"Puede pasar que se considere a México como una alternativa de desplazamiento de connacionales, de viajes", aceptó.

En México hay 12 casos de COVID-19 confirmados desde el 27 de febrero.

"Se está estudiando un caso adicional nuevo, será el número 13", detalló el responsable de Salud.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus.

El virus fue denominado SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19.

A nivel global, el patógeno ya infectó a unas 121.000 personas en unos 120 países y provocó más de 4.300 muertes, la mayoría en la China continental.