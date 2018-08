En su último mensaje a la nación, McCain critica a Trump

En su discurso, el senador dijo que la grandeza del país se debilita cuando trata de esconderse detrás de los muros en lugar de destruirlos. El político hacía así una alusión velada a la construcción de un muro en la frontera con México para luchar contra los inmigrantes, sin especificar el nombre del líder estadounidense.

El mensaje fue leído por su amigo y exasistente principal, Rick Davis.

"Gracias por el privilegio de servirles y por la vida gratificante que el servicio en uniforme y en cargos públicos me ha permitido llevar. He tratado de servir a nuestro país honorablemente. He cometido errores, pero espero que mi amor por Estados Unidos tenga un peso favorable respecto a ellos", dijo McCain en su carta.

"Viví y morí como un orgulloso estadounidense. Somos ciudadanos de la república más grande del mundo, una nación de ideales, no de sangre y tierra. Somos bendecidos y somos una bendición para la humanidad cuando defendemos y desarrollamos esos ideales en nuestra casa y en el mundo. Hemos ayudado a liberar a más personas de la tiranía y la pobreza que nunca antes en la historia. Hemos adquirido gran riqueza y poder en el proceso", continúa.

No obstante, destaca, EEUU debilita su grandeza cuando confunde el patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del globo, cuando se esconde detrás de los muros, en lugar de derribarlos, cuando duda del poder de sus ideales, en lugar de confiar en que sean la gran fuerza para el cambio que siempre han sido.

El senador republicano de Arizona John McCain murió a la edad de 81 años de cáncer cerebral. Su funeral se llevará a cabo el 2 de septiembre en Annapolis, la capital del estado de Maryland. Anteriormente se supo que había rechazado el tratamiento debido al desarrollo irreversible de la enfermedad.

Trump y McCain son ambos republicanos, pero siempre han sido opositores políticos y no ocultaron la antipatía mutua.

El senador criticaba repetidamente al presidente por su política y era un ferviente opositor a mejorar las relaciones con Moscú. McCain calificó de "error" la reunión en Helsinki del líder estadounidense con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Trump, a su vez, prohibió la publicación de un comunicado preparado por la Casa Blanca debido a la muerte del senador.