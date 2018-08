El senador McCain será enterrado en Annapolis el 2 de septiembre

Annapolis, capital del estado de Maryland, alberga la Academia Naval de EEUU en la que estudió McCain y en cuyo cementerio descansarán sus restos mortales.

© REUTERS / Aaron P. Bernstein Muere a los 81 años el senador estadounidense John McCain

La capilla ardiente del político republicano se instalará el día 29 en el capitolio de Arizona, estado que lo eligió senador seis veces, y al día siguiente se trasladará a una iglesia bautista también en Phoenix.

El senador también será velado el 31 de agosto en el Capitolio de Washington y el 1 de septiembre se celebrará el funeral en la Catedral Nacional de la capital estadounidense.

El diario The New York Times informó previamente citando fuentes que el presidente Donald Trump no fue invitado al funeral de McCain conforme a la voluntad del difunto.

Además: La 'última voluntad' de McCain para Trump: fuera de mi entierro

De acuerdo a estas informaciones, las invitaciones fueron enviadas al vicepresidente Mike Pence y los exmandatarios Barack Obama y George W. Bush.