El polémico paso de la Guardia Costera de EEUU por el Atlántico Sur

O Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” realizou operação com Navio da @USCG “Stone” no litoral do Rio de Janeiro. As embarcações realizaram exercícios de “leap frog”, que consiste no emparelhamento em posição lateral, e de Busca e Salvamento #SAR. 🇧🇷⚓🇺🇸 pic.twitter.com/FzWs05DFuw