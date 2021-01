Digitalización de la economía venezolana, el alivio futuro a la escasez de billetes

Los bancos en Venezuela solo permiten a los usuarios retirar 200.000 bolívares diarios (equivalente a 0,1 dólar), y un traslado en el transporte público interurbano está entre 30.000 y 60.000 bolívares.

Maribel Mosquera, empleada del sector público, manifestó que sería un gran avance para el país que el transporte se pueda pagar de forma digital, debido a que el efectivo es cada vez más insuficiente.

"El efectivo que uno retira del banco no alcanza para pagar ni una semana de transporte, por eso creo que si el Gobierno pone en marcha ese plan sería un gran alivio para todos", dijo la mujer a Sputnik.

Andrés Canchica, administrador, contó que a veces se ha quedado sin dinero en efectivo para pagar el autobús, por lo que cree que una forma de pago diferente para ese servicio público es una necesidad.

"He tenido que caminar varias cuadras desde el trabajo a mi casa porque me he quedado sin dinero efectivo, ya era hora que el Gobierno buscara una solución para este problema que tiene años", comentó.

El presidente Nicolás Maduro dijo que el 80% del dinero en efectivo se utiliza en el transporte público.

El Gobierno venezolano señaló que promueve la creación de dos plataformas para el pago del servicio del transporte, aunque aún se desconocen cuáles serán.

Beneficio al transportista

La escasez de billetes ha llevado a transportistas a aceptar como forma de pago alimentos, contó a Sputnik Martín Noriega, conductor de autobús en el estado Sucre (norte).

"Hay personas que pagan con una harina o un arroz, y hay pescadores que nos dan un pescado, porque no tienen efectivo para pagar, y uno lo acepta para no dejar de prestar el servicio. Pero si se pudiera pagar con tarjeta eso deberá acabarse", relató.

Sergio Cárdenas, tiene más de 25 años como conductor, y según dijo la digitalización del pago del pasaje es un clamor de ese gremio desde hace años.

"En el transporte público siempre queremos ser pioneros en los avances tecnológicos, eso de no usar efectivo evitaría robos en las unidades (de transporte) y muchas situaciones", expresó.

Cambios

El economista y presidente del Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social, Juan Carlos Valdez, en conversación con Sputnik expresó su confianza en que la digitalización de la economía es la solución.

"Una vez se digitalice todo el sistema de pago de Venezuela no habría problema para dar vuelto, ni poco efectivo para el menudeo, porque se va a contar con todo el dinero para el menudeo. Hay que esperar porque al anunciarlo el presidente se convierte en política de Estado y en teoría vamos a empezar a ver este año con mucha prontitud cambios en ese sentido", sostuvo.

Valdez, conductor del programa Boza con Valdez que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión, indicó que el bloqueo impuesto al país por parte de EEUU también ha afectado la impresión de billetes.

"El bloqueo también está contribuyendo a eso (a la escasez de billetes). El dinero físico es costoso y nosotros no tenemos dinero para imprimir dinero. Aunque tenemos infraestructura para crear nuestra moneda, tendríamos que comprar el papel para eso, la tinta, y no tenemos dinero para eso. En el mundo se está transformando el billete físico porque es muy costoso", expuso.

El especialista destacó que países como China y Suiza cuentan con monedas digitales.

"No nos damos cuenta, pero Venezuela sí ha avanzado bastante en eso; ahora hay muchos medios de pago digitales, ahora no es solo transferencia y tarjeta de débito, hay biopago (por medio de autenticación biométrica), pago móvil y por mensaje (de texto). El punto medular va a estar en el menudeo, el pagar un pasaje y comprar un café en la calle", acotó.

Valdez consideró que la digitalización de la economía permitirá generar, que lanzó el Gobierno en el 2018.

"El petro se comporta como una divisa en Venezuela porque sufre variaciones a la par del dólar. Eso sería una ventaja de esta política de impulso de pagos digitales", dijo.

De igual manera, Valdez manifestó que la disminución del uso del dinero en efectivo también ayudará a bajar los índices de las operaciones ilícitas.

"La digitalizacion no está diseñada para mejorar la economía venezolana, eso es una corriente que evita el dinero oscuro, (ya que) las transacciones delictivas se hacen normalmente en efectivo porque evitar el rastreo. Uno de los elementos de esta política mundial es que va a ser más fácil de detectar la actividad delictiva a través de medios electrónicos", destacó.

Entretanto, Maduro prometió que la economía en su país será 100 por ciento digital, con la cual busca hacer frente a la "guerra" que sufre la moneda física venezolana.