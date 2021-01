El colombiano invitado por el papa para ayudar a las islas azotadas por el Iota

Periodista, influencer y activista de la causa raizal, expresión local que se refiere a la población de las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El joven Efraín Dawkins fue invitado por el propio papa Francisco para visitarlo en el Vaticano tras el paso destructor del huracán Iota por la zona en noviembre de 2020.

El encuentro se produjo el 18 de diciembre y fue preparatorio para el anuncio que hizo el papa durante la tradicional misa del Ángelus: una ayuda de 100.000 euros por parte del Vaticano para reconstruir las islas. En el caso de, prácticamente toda su infraestructura, ya afectada por el huracán Eta poco antes, fue destruida

A los 25 años, cursando una beca universitaria en Francia, fue donde recibió el pedido del pontífice para que le contara en persona los estragos dejados por el Iota y la situación de la población isleña. Pero si bien Dawkins cursa un posgrado de la Unesco en Gestión de Conflictos, Interculturalidad y Mediación, por la Universidad Católica de Lyon, es quizás más conocido por su popularidad en Instagram, donde tiene más de 22.000 seguidores.

También porque recientemente lanzó un portal informativo que trata temas de memoria e identidad, cultura y comunidad en San Andrés y Providencia. "El 31 de diciembre lanzamos el portal www.nacionafro.org, un proyecto piloto en San Andrés, que ojalá más adelante se pueda implementar en otras comunidades con enfoques de Cultura, Economía, Literatura, Antropología o Periodismo; y en el caso de Providencia se busca que sirva para hacer seguimiento a todo lo que tiene que ver con la reconstrucción", explica el joven colombiano.

Sobre la antesala del encuentro con el papa Francisco, Dawkins explica que ha venido participando de un grupo de estudios denominado Esperanza/desesperanza de Paz en Colombia, en el que tiene contacto con algunos actores de la política, la veeduría cívica o la Iglesia católica para buscar caminos para la resolución del conflicto armado en Colombia.

"Nos identificamos como el grupo de Roma, pues hemos recibido un importante apoyo del Dicasterio. En ese grupo el vocero es Bruno Marie Duffé, secretario del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, quien me acompañó al encuentro con el papa", narra Dawkins.

¿Cómo fue el encuentro entre el papa y el isleño colombiano?

El Papa recibió a Efraín, junto a Bruno Marie Duffé, en la biblioteca privada del palacio apostólico Secunda Nuncia Cortina Santamasco

El joven colombiano detalló para Sputnik cómo se gestó su encuentro con el pontífice: "Cuando pasa lo de los huracanes yo me comunico con el Dicasterio para solicitar ayuda económica para San Andrés. Entonces me enteró de que el Papa se iba a pronunciar sobre el tema en el Ángelus y que se iban a enviar 100.000 euros a través de la nunciatura en Bogotá para la reconstrucción de Providencia. En este contexto, el papa quería tener un encuentro con un miembro de la comunidad y se entera de yo estoy en Francia y me enviaron la invitación".

"Quedé con la sensación de que constantemente el Papa está recibiendo personas de todo el mundo que no siempre son políticos, ni grandes figurones, sino personas del mundo real. Todo el tiempo los está recibiendo para saber qué tienen en mente, cómo la iglesia Católica puede participar, ayudar y, sobre todo, escuchar lo que ocurre en nuestros países", señala Dawkins.

De los isleños para el papa

© Foto : Gentileza Efraín Dawkins Efraín Dawkins obsequió una bandera de San Andrés al papa

Fue citado a las 10:30 de la mañana en el Vaticano. El papa lo recibió, junto a Bruno Marie Duffé, en la biblioteca privada del palacio apostólico Secunda Nuncia Cortina Santamasco. Al encuentro entraron un par de fotógrafos de la corte pontificia, que se retiraron después de tomar varias fotos protocolarias. "Después,. Nos sentamos y le leí una carta en la que planteo que el país no ha querido ver la brecha social que hay en las islas, desde la década de los 50 cuando se declaró que serían puertos libres, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla", explicó. En esta misiva le contó los problemas de. También que el turismo domina la economía y la cultura de las islas y que esto ha conducido, en parte, a una afectación de la cultura raizal.

Entre los temas que le tocó Dawkins al papa está el de construir espacios de memoria, cultura y educación en San Andrés. "Somos una comunidad étnica ubicada al noreste del país, que recientemente fue golpeada por los huracanes Eta e Iota tras su paso por el Caribe y Centroamérica. El fenómeno natural arrasó en un 90% con toda la infraestructura de Providencia, incluyendo su único hospital", escribió el joven raizal.

Y contó que elha sido víctima del abandono estatal y la corrupción: "Ello, gracias a las malas intenciones de los últimos gobiernos locales, condenados por detrimentos patrimoniales multimillonarios. Sumado a los intereses particulares de algunos de nuestros líderes nativos. Las nuevas generaciones de raizales y residentes en el territorio".

En otro aparte, Efraín desarrolla un poco más la situación que viven los jóvenes en la isla: "La juventud tiene un conflicto de identidad y memoria; pagan las consecuencias de las decisiones que se vienen tomando hace más de 70 años. Hoy tienen un espacio geográfico sin universidad, pero sí con una estructura gigantesca construida recientemente para la Policía Nacional. Cada semestre, mientras más jóvenes parten al continente en busca de su desarrollo profesional por la falta de espacios y oportunidades, llegan más militares para reafirmar la soberanía colombiana en el lugar".

Sobre algunos de los problemas que le planteó Dawkins al papa, el joven explicó: "Uno de esos problemas es el asunto de la identidad y del desconocimiento de los jóvenes como actores en la elaboración o construcción del nuevo tejido social de San Andrés. Cuando hablo trato de hacerlo por los jóvenes, por mi generación, porque quiero que haya mayor participación en escenarios de debates y decisión".

La carta concluye con un agradecimiento al pontífice y con el anhelo de que pueda visitar la isla en algún momento. Mientras tanto, dice el joven raizal, "nos levantaremos y seguiremos de pie, anhelando con urgencia disfrutar de los beneficios que traerá para nuestros hijos el contar algún día con una escuela de los derechos humanos, un museo de la historia como prueba de resiliencia y resistencia de nuestra memoria, así como también una escuela de la ecología y el agua".

El encuentro duró 30 minutos aproximadamente entre las fotografías y el diálogo. "Otro tema que planteamos fue que en San Andrés, además de la cara turística, el mar de los siete colores, la reserva de biosfera, al interior de los barrios está el corazón de las comunidades, de sus realidades. Y finalmente el papa nos confirmó que el dinero para la reconstrucción de las islas que donó el Vaticano se entregará a través de la nunciatura", concluyó.

Los proyectos de Dawkins para 2021

© Foto : Gentileza Efraín Dawkins El encuentro con el papa, que duró 30 minutos, Efraín habló sobre construir espacios de memoria, cultura y educación en San Andrés

Y aunque el encuentro con el papa terminó, y Dawkins tendrá este recuerdo de por vida, el joven raizal tiene mucho trabajo por delante. "Este año tengo un proyecto de montar una casa de la memoria y de las artes. En San Andrés hay un pequeño museo con fines turísticos, pero se podría decir que ya tenemos al menos un primer paso para convertirlo en un museo del agua para San Andrés. La primera fase es de investigación”.

Por otro lado, está el portal periodístico. "En este momento estamos consolidando un equipo que, en lo posible, debe integrarse por jóvenes de San Andrés, y con esto crear un semillero de personas con capacidades para participar en las decisiones y grandes debates de la isla. Yo creo que los pelados están a veces desorientados porque se les ha enseñado que hay unos asuntos que son para grandes, y que ellos no tienen ni voto ni participación ni talento, y en realidad sí los tienen; quiero que los proyectos sean liderados por jóvenes".

En estos museos, como en el portal informativo, Dawkins sueña con promover espacios para el estudio de los derechos humanos o para la agricultura urbana en huertas caseras. "Queremos. Este lugar comenzó siendo agrícola y hoy depende en un 90% del turismo. Ya es momento dey comenzar a germinar esa idea. Utilizar también paneles solares y hacer uso de las energías renovables, rescatar la memoria musical del pueblo raizal y tener espacio para la investigación. Eso me sueño en ese museo", puntualizó.

Dawkins terminará sus estudios en Francia, desde donde seguirá trabajando por su pueblo raizal y por los jóvenes de San Andrés y Providencia. Luego volverá a su isla de origen para poner en marcha los sueños que le contó al papa Francisco.