Díaz-Canel califica de inmoral la decisión de EEUU respecto a Cuba en lucha contra terrorismo

¡Inmoral! #EEUU rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a #Cuba en lista espuria. Acusa a la nacion víctima, de no cooperar vs terrorismo. #EEUU miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo. https://t.co/XPVqqLGrNB