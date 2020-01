EEUU no ve ninguna señal de Maduro que indique que dejaría la presidencia de Venezuela

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos no ve indicios de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quiera negociar su salida, dijo el secretario de Estado de este país norteamericano, Michael Pompeo, en una entrevista.

"No hemos visto indicios de que (Maduro) esté preparado para permitir que haya elecciones libres y justas en Venezuela, ese es el estándar que exigimos", dijo Pompeo en una entrevista con El Nuevo Herald y Miami Herald.

Pompeo dijo que Estados Unidos continuará trabajando para lograr ese objetivo.

"No lo sabemos, al igual que no sabíamos la fecha precisa en que caería la Unión Soviética , no sabemos con precisión cuándo se irá el régimen de Maduro, pero sabemos que llegará ese día", dijo Pompeo.

La afirmación de Pompeo de que Estados Unidos está trabajando para derrocar al presidente electo de Venezuela demuestra que Washington está llevando a cabo una campaña deliberada para desestabilizar al país latinoamericano en violación de las normas internacionales, dijo una portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

En una entrevista con Caracol TV de Colombia, Pompeo dijo que lograr que Maduro se fuera era el resultado deseado del "proyecto" de Washington.

Describió el respaldo de EEUU a Juan Guaidó , el autoproclamado presidente de Venezuela , como una estrategia que está funcionando.

Pompeo también dijo que derrocar a Maduro es un esfuerzo colectivo de Estados Unidos y otros países, incluidos sus aliados en Europa.

Los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Maduro se hicieron pronunciados el año pasado después de que reconoció a Guaidó como presidente interino e impuso sanciones.

Funcionarios estadounidenses dijeron que las sanciones fueron diseñadas para exacerbar la crisis económica ya aguda de Venezuela.