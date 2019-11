Evo Morales está dispuesto a volver a Bolivia pero no como candidato

"Claro, estoy dispuesto a volver a mi país y no seguir en el poder. He renunciado y sigue la violencia", señala el exmandatario en respuesta al periodista, que pregunta si estaría dispuesto a dejar el poder ni ser candidato con tal de pacificar.

Sobre las posibles soluciones para Bolivia, Morales insiste en que "lo primero" es que "pare de haber muertos y heridos", algo que atribuye a la "responsabilidad del Ejército y la Policía Nacional".

"Con un presidente indígena nunca pensaron en el toque de queda, en el estado de sitio. Dan el golpe de Estado para defender a la gente pudiente. Usan los aviones y helicópteros para amedrentar al pueblo. Esto es un problema de clases", señala el hasta ahora presidente de Bolivia.

Ante esta situación, Morales solicita "diálogo nacional" e incide en que si Álvaro García Linera y él han renunciado "es para pacificar, no para que sigan con violencia".

El político llegó a México, donde lleva apenas un día después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgase el asilo político tras su renuncia el 10 de noviembre a la Presidencia, presionado por la cúpula militar boliviana.

Respecto a su renuncia, asegura sentirse "traicionado" porque tenía "buenas referencias del general Kaliman".

"Yo había hablado con las Fuerzas Armadas, me dijeron que ellos se iban a mantener ahí. Después, pidieron mi renuncia. Es otra prueba más del golpe. Evidentemente, me siento traicionado, pero no solo eso. Hemos invertido para equipar a las Fuerzas Armadas todos estos años, pero no para que vayan contra el pueblo, sino para defender la patria", señala.

Respecto a la actualidad, Morales considera que "no hay autoridad en Bolivia" y considera que el mando está "bajo control militar y policial".

Además, recuerda que "lo primero que tiene que hacer la Asamblea es rechazar o aprobar" su renuncia, porque mientras no lo haga, él sigue siendo presidente.

"Una vez aprobada, le correspondería al vicepresidente, que también ha renunciado; constitucionalmente, después va la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Esa supuesta proclamación es inconstitucional. Con la designación de esta señora [Jeanine Áñez] se confirma el golpe de Estado", apunta el exmandatario boliviano.