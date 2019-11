Evo Morales renuncia a la Presidencia de Bolivia (vídeo)

Junto a Morales, se encuentra el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

"Hemos tomado esta decisión para que no ensangrienten nuestros campos y nuestros barrios, para que no golpean más a nuestro pueblo (...) Vamos a seguir peleando por el interés de la gente trabajadora", señaló García Linera, quien también dimitió de sus cargos en el Gobierno.

"Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales (...) El trabajo conjunto ha sido importante para nuestra querida Bolivia. Todos los bolivianos saben muy bien cómo era Bolivia (...) Quiero decirle a todos: muchas gracias por acompañarnos. Hemos vivido en la pobreza y pensamos siempre para que no haya más pobreza. Hemos reducido la pobreza del 28 al 15%", aseguró Morales.

El mandatario aseguró: "mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena".

Además, señaló: "Ahora deben estar satisfechos Mesa y Camacho han logrado su objetivo. Espero ahora no sigan quemando la casa de mis hermanos, que no sigan robando a las familias, que no incendien casas de familias".

El mandatario también aseguró que han atentado contra su vida, por lo que responsabilizó al opositor Carlos Mesa por su seguridad: "si me pasa algo a mí o a Álvaro será responsabilidad de Mesa".

Por su parte, el vicepresidente García Linera se despidió con la frase de Tupac Katari: "volveremos y seremos millones".