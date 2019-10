El partido FARC asegura que asesinan a otro exguerrillero en el sur de Colombia

"Ayer [28 de octubre] en Currillo (Caquetá) fue asesinado el firmante de la paz Wilson Parra, 'El Indio', quien se encontraba departiendo en una vivienda, hasta donde llegaron dos sujetos que se movilizaban en bote por el río Caquetá", indico el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), formado por exintegrantes de la guerrilla, en su cuenta de la red social Twitter.

​Según versiones de prensa, no confirmadas de manera oficial, dos hombres armados le dispararon en su vivienda a las 07.30 hora local (12.30 GMT) cuando se encontraba con su familia cultivando frutas.

Parra Lozada, de 42 años, tenía acreditación como excombatiente e hizo parte del grupo de exguerrilleros desmovilizados que se concentraron en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Carmelita, en Putumayo (sur), de donde salió para mudarse con su familia a Currillo, donde compró una vivienda.

"A mí quien me confirma [la muerte] es la mujer de él y yo todavía no lo he visto, estuvo en el ETCR y compró una casita y se fue a Curillo, trabajaba en el campo, cultivaba la tierra, dejó un hijo de unos cinco años", dijo su hermano "Jerson", también desmovilizado de FARC, según declaraciones publicadas en la página web de la emisora local Blu Radio.

El pasado 24 de octubre otro desmovilizado de FARC, Alexander Parra, fue asesinado por hombres encapuchados mientras permanecía en su vivienda, dentro de un antiguo ETCR en Mesetas (Meta, centro).

El caso de Alexander Parra es el primero en ocurrir dentro de una de esas zonas, que se mantienen custodiadas en sus alrededores por personal militar y están en proceso de transformación.

Desde la firma del Acuerdo final de paz, en noviembre de 2016, un total de 158 excombatientes han sido asesinados, informó la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, pero la FARC asegura que el número es de 168, sin incluir aún a Parra Lozada.

Con este último asesinato son 64 los exguerrilleros muertos de manera violenta solo en 2019.