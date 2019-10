"Paraguay vive una grave crisis institucional, económica y política"

"Evidentemente estamos en una profunda crisis institucional (...) El país está prácticamente paralizado (...) y existe un quiebre entre el Gobierno y la sociedad", afirmó el experto de la Universidad Católica de Paraguay.

En los últimos meses, el Gobierno de Mario Abdo Benítez se enfrentó a varias coyunturas difíciles, entre ellas la polémica que rodeó a un acuerdo firmado con Brasil con nuevos términos para la contratación de potencia de la central binacional de Itaipú y con nuevas tarifas.

La divulgación en julio del acuerdo —que se había firmado en secreto en mayo— generó una crisis que derivó en la renuncia de los altos mandos de la Administración Nacional de Electricidad, del canciller y del resto del equipo que negoció con las autoridades brasileñas.

El 1 de agosto , Brasilia y Asunción anularon el cuestionado convenio.

La polémica derivó en un intento de juicio político a Abdo Benítez, que sin embargo fue rechazado por la Cámara de Diputados.

"Inoperancia"

Para Ruíz Díaz, el pequeño país sudamericano está en una "profunda crisis institucional" debido a que el Gobierno es "inoperante e ineficaz", y citó como ejemplo la forma en que encaró los últimos incendios registrados en el norte del territorio.

"El Gobierno no tuvo ninguna reacción mientras los bosques se incendiaban; ante un tema tan delicado y sensible como el medio ambiente no se ha hecho ningún tipo de investigación para determinar responsabilidades", sostuvo.

Los primeros focos de calor en el norte del Paraguay comenzaron el 14 de agosto y estuvieron activos hasta la semana pasada.

Los incendios habrían dañado hasta ahora más de 300.000 hectáreas, según datos oficiales.

Economía

La deuda pública del Estado paraguayo alcanza casi los 9.000 millones de dólares, lo que representaría más del 22% del Producto Bruto Interno (PBI) de un país que tiene una economía "extremadamente frágil y estancada", dijo a Sputnik el analista.

"La exportación de los productos va a tener una baja extremadamente sensible y la deuda pública significa para cada ciudadano paraguayo aproximadamente, lo cual constituye una carga insoportable (...) Se avizora un panorama económico bastante perturbado. Eso hace que aumente el desempleo y la pobreza", agregó.

El PIB de Paraguay creció un promedio de 4,5% anual en los últimos 15 años, según cifras del Banco Mundial.

El organismo internacional esperaba para este año una expansión de 3,6%, pero el 2 de octubre el Banco Central anunció que el país entró en un ciclo de recesión económica, debido a que hubo dos trimestres de caída en el crecimiento de manera consecutiva, de -0,9% y -0,1% respectivamente.

Para Ruíz Díaz, "se avizora un camino hacia a la recesión, sobre todo teniendo en cuenta que Paraguay es una economía extremadamente dependiente de Argentina y Brasil".

"En este contexto, la crisis institucional se agudiza, sobre todo porque los movimientos sociales se movilizan en relación con el presupuesto nacional para la educación y la salud. También se agudizan las luchas en el campo", añadió.

Abdo Benítez reconoció, al presentar el 1 de julio su primer informe de gestión al Congreso legislativo, que la economía fue uno de los "grandes desafíos" de su administración, y señaló que el factor climático afectó la producción agropecuaria.

También señaló que la tensión comercial entre EEUU y China repercutió en el comercio e hizo reducir a la mitad los precios internacionales de gran parte de las materias primas.

Seguridad

Por otra parte, Ruíz Díaz señaló que también existe una crisis de la seguridad "generalizada", en donde la única respuesta que tiene el Gobierno es la "represión".

"No pasa un solo día sin que hayan asaltos, violaciones, femicidios, robos, hurtos. La situación de inestabilidad es un hecho real y objetivo (...) La única respuesta que tiene el Gobierno es la represión hacia los movimientos sociales", dijo el analista.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, es duramente cuestionado por algunos sectores de la población especialmente luego de que el 12 de septiembre se produjera un enfrentamiento entre policías e integrantes del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, que realizaron una acción para rescatar a su líder, Jorge Teófilo Samudio González, alias "Samura".

Según medios locales, hay una investigación en marcha contra el director del penal de Emboscada, Juan Carlos Irala, por haber reducido al mínimo las medidas de seguridad para el traslado del jefe narco.

Las autoridades desconocen si el Samura sigue en el país.

Descontento social

Otro aspecto de la crisis institucional es la impopularidad de Abdo Benítez, que ha alcanzado porcentajes que nunca antes se habían visto en Paraguay, dijo Ruíz Díaz.

"La impopularidad del actual presidente alcanzan porcentajes que nunca se vieron en Paraguay y que sobrepasan el 60%; hay grandes movilizaciones estudiantiles, de campesinos y trabajadores, lo cual está indicando una especie de ruptura entre el Gobierno y la sociedad", agregó.

Más de 69% de los paraguayos rechazan la gestión de Abdo Benítez, según una encuesta realizada en agosto por el Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos para los medios locales Última Hora, Noticias Paraguay, Telefuturo y Radio Monumental.