Delegación del Gobierno venezolano mantiene comunicación permanente con oposición

"Hay permanente comunicación, durante toda esta semana se lo hemos dicho y luego de la escalada de estas sanciones también se lo hemos comunicado, con todos ellos hay comunicación directa", expresó Rodríguez.

Esa comunicación se da pese a que el 8 de este mes el Gobierno de Venezuela informó que decidió suspender su participación en las reuniones del diálogo de Barbados con la oposición previstas para ese día y el viernes.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que la delegación del Gobierno tomó esta decisión a pesar de que los representantes de la oposición ya se encuentran en Barbados, ante la más reciente sanción del Gobierno de EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el 5 de agosto un decreto en el que bloquea los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela que estén en EEUU y en el que también prohíbe la realización de transacciones con esa nación sudamericana.

El decreto emitido por Trump se aplica "al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos el Banco Central de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela".

Rodríguez, quien se ha desempeñado como ministro del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y diputado del parlamento, indicó que para llegar a un acuerdo con la oposición es indispensable el levantamiento de las sanciones impuestas por Trump.

"Ese es nuestro principal requisito para llegar a un acuerdo con la oposición, necesariamente tienen que levantar el bloqueo, nosotros no podemos aceptar que un bloqueo ilegal e inmoral y que le está haciendo daño a todos los venezolanos sea aceptado como algo normal, es un delito, es una inmoralidad", señaló Rodríguez a esta agencia.

El gobernador reiteró que la medida afecta la compra de insumos y atenta contra la producción nacional.

"Ningún país tiene el derecho de poner su jurisdicción de manera internacional, eso es una absoluta ilegalidad, son inmorales porque el efecto que generan, la dificultad de los enfermos de acceder a medicinas, de acceder alimentos, la dificultad de la industria de poder producir por la falta de acceso de materias primas y tecnología", acotó.

Rodríguez manifestó que actualmente hay sectores de la oposición que reconocen que las sanciones afectan a todos los venezolanos y no a ciudadanos en particular.

"Ellos al principio dijeron, cuando empieza todo esto de las sanciones, que eran sanciones exclusivamente para afectar los intereses de algunos dirigentes (…) a esta altura nadie se lo cree, a esta altura hasta el más opositor de los opositores reconoce que las sanciones afectan al pueblo de Venezuela", destacó.

Diálogo de Barbados depende de la oposición

"Barbados es un método, ¿seguirá? no lo sé, va a depender de la oposición más que de nosotros, de esa parte de la oposición que no es la única, dependerá de si ellos de verdad pueden, es la pregunta que siempre le hago a ellos, ¿ustedes pueden? Porque a veces lo que nos dicen en la mesa no coinciden con lo que hacen, entonces yo les pregunto ¿ustedes pueden u otros toman las decisiones por ustedes?", expresó Rodríguez.

"Esta semana el imperialismo norteamericano se volvió loco y metió una puñalada trapera al alma de Venezuela y ellos (la oposición) salieron a hacer fiesta, a aplaudir, y en esas condiciones no, lo digo", sostuvo el Jefe de Estado.

Rodríguez indicó a Sputnik que en los diversos encuentros que han sostenido con la oposición no han logrado avanzar sobre los mecanismos para lograr que se desbloqueen los recursos para la compra de medicamentos.

"Al pasar de las semanas, donde hemos hecho planteamientos concretos de cómo nos ponemos de acuerdo para desbloquear recursos que tenemos para comprar medicinas y medicamentos y no se avanza", detalló.

El gobernador criticó que la oposición se niegue al levantamiento del bloqueo para la compra de insumos de primera necesidad, pero que sí realice exoneraciones para vender acciones de bienes del Estado.

"Vemos que han hecho exoneraciones para pagar deudas, para vender acciones o para embargar acciones, es decir, para los intereses de las economías sí hay permisología (sic) a las sanciones, pero para comprar medicinas o para pagar a unos niños que están enfermos no hay flexibilización de las sanciones, entonces de qué estamos hablando", precisó Rodríguez.

Los diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición iniciaron en mayo pasado con la mediación de Noruega, para buscar una salida a la crisis política que enfrenta esa nación sudamericana.

Dos de los encuentros se llevaron a cabo en Oslo y los últimos tres tuvieron lugar en Barbados.

A juicio de Rodríguez, no fue el Gobierno el que se levantó de la mesa sino la oposición al negarse a llegar a un acuerdo.

"Más que levantarnos nosotros se están levantando ellos, porque son ellos los que están diciendo nosotros no queremos llegar a acuerdos con ustedes (…) lo que el presidente ha dicho es que no entendemos los términos que estamos negociando, estamos dispuestos a dialogar redefinamos los términos, tengamos claridad en cuál es el objetivo que buscamos, para que ese diálogo le sea útil al país", sostuvo.

Rodríguez manifestó que el Gobierno del presidente Maduro espera que la oposición rectifique y respete los términos que han acordado durante estos casi tres meses de encuentros.

"La decisión del Gobierno es inobjetable, dentro de los términos acordados claramente la oposición venezolana no los está respetando, o la oposición que está representada en esa mesa, aspiramos que rectifiquen, que corrijan su postura, que entiendan que el interés supremo tiene que ser el interés de la patria", acotó.

De igual manera, el integrante de la delegación venezolana repudió que la oposición esté "subordinada" a los intereses extranjeros.

El 18 de julio, la Cancillería de Noruega había emitido un comunicado en el que aseguraba que los diálogos continuarían y pidió a las partes máxima precaución en las declaraciones que emitieran.

Los contactos celebrados en Noruega suponen el primer acercamiento entre representantes del Gobierno y la oposición desde la más reciente crisis política, que se desató en enero tras la juramentación de Maduro para el período 2019-2025.

Contraofensiva a traidores

El pasado 7 de julio, el presidente Maduro pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) iniciar una contraofensiva contra los ciudadanos venezolanos que celebraron las sanciones de EEUU contra Venezuela.

En ese sentido, Rodríguez señaló a esta agencia que actualmente evalúan las acciones que se tomarán en contra de las personas que expresaron su respaldo a las sanciones.

"Si algún ciudadano nacido en Venezuela, sobre todo algún funcionario que tiene responsabilidades de velar por los intereses públicos, se demuestra que actuó en contra de los intereses económicos, sociales, políticos, tendrá que asumir sus consecuencias jurídicas, no puede quedar impune", afirmó.

El exministro indicó que, de acuerdo a la legislación venezolana, los hallados culpables pueden ser sancionados con inhabilitación política, multas, imposibilidad de participación en eventos electorales y penas de privación de libertad.

Pronunciamiento de Bachelet

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó el 8 de julio pasado que las nuevas sanciones de EEUU a Venezuela "son demasiado amplias y pueden afectar a la población vulnerable, ya necesitada por causa de la crisis económica".

Rodríguez consideró correcto el pronunciamiento de Bachelet, al reconocer que las sanciones afectan a los venezolanos sin distinción de ideología política.

"Ella empieza a reconocer, creo que en el informe lo dijo tímidamente, sería injusto no reconocerlo, también entiendo que la presión es muy grande, no todo el mundo tiene el coraje de enfrentarse a Estados Unidos (…) la misma Unión Europea tuvo que decir esto no tiene sentido", agregó.

Países aliados

Rodríguez manifestó que ante las nuevas sanciones de EEUU, Venezuela deberá fortalecer su estructura económica con los países aliados, con los que mantiene acuerdos de cooperación.

"Está resurgiendo Rusia, hay una nueva China, una nueva India, que tendremos que acelerar nuestra arquitectura económica, financiera con estos aliados para no depender de los Estados Unidos como hasta ahorita dependíamos", señaló.

El gobernador recordó que Venezuela mantenía buenas relaciones con EEUU y que fue ese país el que renunció a continuar con los acuerdos, debido a que, a su entender, la nación norteamericana no quiere tener relaciones soberanas sino de subordinación.

Alianza con Rusia permitirá construir estructura económica

"Venimos construyendo con Rusia una relación estratégica, que además Rusia tiene los temas de gas, petróleo y oro (…) aprovecharemos todas estas fortalezas para ir construyendo toda esa nueva arquitectura financiera, económica que logre tácticamente superar las locuras del bloqueo norteamericano", dijo Rodríguez.

El pasado 8 de agosto, el portal oficial ruso de información legal informó que Caracas y Moscú firmaron un protocolo para apoyar las operaciones de la empresa rusa de energía Rosneft en dos yacimientos de gas en este país sudamericano.

En diciembre de 2017, Venezuela otorgó a Rosneft la licencia de exploración y explotación de gas no asociado para el desarrollo de los campos Patao y Mejillones, ubicados en el estado de Sucre (norte), para la exportación de gas natural licuado.

Para Rodríguez, integrante de la delegación del Gobierno para el diálogo con la oposición, esa alianza con la empresa rusa fortalecerá las estrategias y garantizará los recursos naturales para el uso mundial.

"Esta alianza con Rosneft tiene que ver con una mirada estratégica que tenemos del mundo de relacionarnos con Rusia, con China, con Irán, con India, de manera estratégica de inversiones conjuntas, de garantizar las inversiones necesarias para que esos recursos puedan ser utilizados equilibradamente por la humanidad", acotó.

El gobernador, que también integra la delegación oficialista que negocia con la oposición en Barbados, dijo que en septiembre visitará Rusia para evaluar la agenda entre esa nación y el estado de Miranda.

"Vamos a revisar nuestro hermanamiento con Moscú, vamos a reunirnos con los empresarios rusos, con los centros de investigación rusos, una agenda bilateral bien intensa entre Miranda y Rusia", destacó.

Rodríguez comentó que Rusia es la principal compradora de la flor anthurium, producida por floricultores de esa región del norte venezolano.

"Estamos fortaleciendo con Rusia la exportación de frutas, flores, la compra de medicamentos (…) nuestro principal comprador de la flor mirandina es Rusia", sostuvo.

Miranda llegó a 100.000 dólares en exportaciones de distintos productos a Rusia, China y Turquía.

El estado participará nuevamente este año en la Expo Flower de Moscú, que permitió el año pasado colocar el anthurium en el mercado internacional.