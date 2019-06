El sector de cocaleros bolivianos bloquea una carretera en protesta contra el Gobierno

"Continúa prohibida la salida de ómnibus al norte, porque los bloqueos se han reanudado esta madrugada después de que se levantaron parcialmente ayer jueves [el 27 de junio]", dijo a la prensa el jefe de la Policía de Tránsito de La Paz, Abel Claros.

Los cortes en al menos tres puntos de la carretera de montaña se reactivaron después de que la policía lograra dispersar fugazmente el jueves a los bloqueadores, que se escondieron en la selva próxima a la vía, la única entre la capital política del país y el norte tropical, pasando por Yungas.

Los bloqueos, iniciados en la tarde del 26 de junio tras la muerte de dos campesinos en confusos enfrentamientos que los líderes de la protesta atribuyeron a una supuesta intromisión del gobierno en los sindicatos, devinieron en una protesta contra la política de lucha contra el narcotráfico.

"Continuaremos con estos bloqueos hasta que el Gobierno cese en su afán de controlar los sindicatos cocaleros de Yungas para imponer su política discriminatoria", dijo el dirigente Gerardo Ríos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

Denunció, en una declaración a radios locales, que el problema de fondo es "el trato oficial preferente a los cocaleros del Chapare [centro]", cuyos sindicatos, liderados por el mismo Morales, tienen gran presencia política en el Gobierno.

Los cocaleros de Yungas, zona considerada de producción tradicional de coca, han realizado varias protestas, algunas con saldos de muertos, desde que Morales pusiera en vigencia en 2016 una ley que amplió los cultivos legales de coca a 22.000 hectáreas, incorporando a unas 7.000 hectáreas de Chapare que hasta entonces eran ilegales.

En el último mes, dos cocaleros yungueños murieron en incidentes separados, provocando un cruce de acusaciones entre los sindicatos, que los atribuyen a agentes oficiales, y el Gobierno, que los considera producto de disputas entre sindicatos por el control de Adepcoca.

El Ejecutivo dijo que sólo unas decenas de cocaleros participaban en los bloqueos, en los que se registraron agresiones a transportistas.

"Las bases cocaleras no han respondido a los dirigentes radicales. Un bloqueo que convoca a 30 personas no es un bloqueo legítimo, la movilización no es legítima", declaró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según consignan este 28 de junio diarios locales.

A comienzos de semana, el viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, denunció mostrando documentos que varios dirigentes de las actuales protestas de Yungas figuraban en listas preliminares de candidatos a parlamentarios de un partido de oposición para las elecciones generales de octubre próximo.