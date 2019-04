La estrategia de EEUU con Cuba "es muy impredecible"

La Administración Trump anunció el 17 de abril nuevas medidas para Cuba: levantar la prohibición de título III de la ley Helms-Burton que no permitía a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas por propiedades confiscadas por el Gobierno de Castro en la revolución de 1959. ¿Qué pasará a partir de ahora?

José Gabilondo es profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (EEUU) y no descarta que la nueva medida afecte a la economía cubana y disuada a las empresas extranjeras de seguir invirtiendo en la isla, ya que se podría producir una avalancha de demandas. "Significa que pueden haber miles de demandas contra inversionistas en Cuba", ha dicho a Sputnik.

A propósito de la decisión de EEUU, Gabilondo ha señalado que los ciudadanos cubano-estadounidenses que residen en EEUU son un número muy pequeño pero con "una influencia desproporcionada en la política exterior de EEUU" porque tienen a muchos congresistas "muy capaces"."[Consiguen tener influencia] a través del proceso electoral en el Congreso. Los cubano-estadounidenses se concentran en Florida, un estado muy importante electoralmente", ha explicado.

Dice que el objetivo de Estados Unidos en Cuba ha sido "durante décadas" cambiar el Gobierno, aunque se trata de una política que había mutado durante la etapa del presidente anterior. "Obama realmente dio un paso atrás y eso fue muy significativo", ha dicho. Con Donald Trump, "es una estrategia muy impredecible porque no está clara". La mayoría de los líderes son reacios a arriesgarse, ha dicho, pero Trump no sigue las reglas convencionales y no se controla.

"Creo que acciones como esta hacen mucho más fácil que las fuerzas reaccionarias influyan más en Cuba. Opino que el título III es la más importante de las sanciones, pero que EEUU también podría limitar la cantidad de dinero que los cubanos [en EEUU] pueden enviar a sus familias [en Cuba] (…) Los cubano-estadounidenses son una fuente enorme de divisas para Cuba (…) El título III afectará a la inversión extranjera", ha dicho.

Gabilondo ha señalado también que los países que están en un mayor riesgo de ver cómo sus inversiones en Cuba se reducen son España y Canadá, ya que son los que más invierten. "Creo que son los que más se verán perjudicados", ha concluido.

