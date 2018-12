López Obrador es un "un caudillo de izquierda" contra la desigualdad en México

Durante seis años de trabajo cotidiano junto a López Obrador, "cuando lo veía casi a diario, noté que es caudillo con principios populares de la tradición nacional mexicana bien arraigados, centrada en su lucha por la igualdad", subrayó Semo, de 88 años, asesor del mandatario y su secretario de Cultura cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006.

© REUTERS / Edgard Garrido Andrés Manuel López Obrador: el mexicano que ilusiona a la izquierda en Latinoamérica

El autor de obras como "La izquierda mexicana en el siglo XXI" y "Viaje alrededor de la izquierda", dijo a Sputnik que el lugar del nuevo Gobierno en los procesos históricos de México "está muy claro en el presente, pero es muy nebuloso su futuro, porque la lucha en el poder apenas comienza".

Semo sostuvo que el cambio que se produjo el 1 de julio, con el triunfo electoral de López Obrador, "es tremendo, porque no solo ocurrió una victoria contundente de las izquierdas, sino que causó la desaparición de los otros tres partidos nacionales, que fueron reducidos a su mínima expresión".

La fuerza del movimiento de López Obrador no solo fue alcanzar la presidencia en su tercer intento, "sino tomar el control del Poder Legislativo, con lo cual se crea una situación completamente nueva", afirmó el experto.

"Representa un programa de izquierda en el poder, pero de una izquierda muy sui generis", precisó el autor mexicano de origen búlgaro, doctorado con máximos honores en Historia Económica por la Universidad Humboldt de Berlín, en 1970.

Al analizar esa corriente, forjada en la lucha por la justicia social, el autor de varias obras de la historia del capitalismo en México señaló que "en los últimos años 15 años se ha ido formando un gran movimiento de humillados, de ofendidos y de expropiados muy heterogéneo, que logró reunirse en torno al carisma de Andrés Manuel, con su forma original de hacer política".

Una de las características que Semo encontró en el presidente de 65 años "es su profunda fe en el pueblo en momentos de derrota" y que, "cuando no tenía ningún respaldo logró unificar un movimiento contra la terrible desigualdad en México, una de las perores brechas sociales del mundo".

Por eso las acciones gubernamentales apuntarán contra la pobreza de la mitad de la población, "que vive en una concentración de penurias", en el atrasado sureste del país, indicó.

"En esa región con la mayor marginación y el rezago, hundida en los últimos 35 años, se concentrarán una serie de programas de rescate sociales, de salud, educación y desarrollo", explicó.

Grandes proyectos

Alrededor del megaproyecto del Tren Maya, desde las ruinas prehispánicas de Palenque, cerca de la tierra natal del mandatario, hacia las joyas arqueológicas mayas en Yucatán, frente al mar Caribe, serán plantados un millón de árboles maderables para emplear a unas 200.000 personas, destacó.

Además, señaló, las becas para 300.000 jóvenes "para estudiar en un centenar de universidades muy 'sui generis', no serán de excelencia, sino de otro tipo, vinculado a esas regiones".

Semo dijo que mejorar los servicios de salud actuales "que están naufragando y multiplican la desigualdad, es un énfasis que le da un contenido de izquierda al proyecto".

Para definir la orientación ideológica de López Obrador, el autor explicó que "es un tipo de izquierda popular nacionalista de la que se ha hablado mucho en América Latina, surgida de sus movimientos populares nacionales".

Semo utilizó una frase del propio presidente, expresada el día de la toma de posesión frente al Palacio Nacional, ante 150.000 seguidores: "No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada o casi nada (…), yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes".

El historiador dijo a Sputnik que el mandatario utiliza ese apoyo popular para enfrentarse a la corrupción, a los privilegios y altos salarios de la burocracia del Estado, con la consigna: "Por el bien de todos, primero los pobres".

Pero el autor consideró que todavía es temprano para hacer un análisis estructural del programa: "No hay que juzgarlo por lo que se dice, sino lo que hace", atajó.

Lo que sí se puede constatar es que al gran capital y a la oligarquía mexicana, de unas 500 familias y con amplias raíces internacionales, que controlaban el Gobierno desde hace 35 años, "les ha enviado un mensaje muy claro: la gran empresa privada es una cosa y el Estado es otra", enfatizó.

Es el motivo de fondo para cancelar las obras público-privadas de un aeropuerto de diseño futurista en la capital, ejemplificó.

Semo señaló que los beneficios de exención de impuestos y privilegios fiscales se acabarán, y López Obrador dará otras batallas de poderes, como sus desacuerdos abiertos con la Suprema Corte por los recortes salariales.

A cada mundo, un tipo de izquierda

En su análisis, el experto explicó que las izquierdas "han perdido la cohesión que tuvieron en el siglo XX los comunistas, socialistas o socialdemócratas, en el sentido amplio de la palabra", debido a que se enfrentan "a un mundo nuevo", y "a cada mundo corresponde un tipo de izquierda".

En la diversidad que muestran esos movimientos en América Latina y Europa, desde la caída del Muro de Berlín, "el elemento común de las izquierdas es que son movimientos que expresan los intereses de las mayorías populares, de múltiples formas", definió.

Finalmente confesó su "relación sentimental con el pueblo ruso que hizo una revolución que llegó hasta cierto punto", como todas las revoluciones pasadas.

"Siempre que he pasado frente a las estatuas de [Karl] Marx y [Friedrich] Éngels en Berlín, he pensado que si pudieran hablar, nos dirían: 'La próxima vez lo vamos a hacer mejor'", afirmó.

López Obrador asumió la presidencia de México el 1 de diciembre pasado, y ocupará el cargo hasta 2024.