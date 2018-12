La toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México

Sputnik te muestra la ceremonia de toma de posesión de AMLO como presidente de México.

"Protesto guardar y hacer guardar las leyes de la República y desempeñar el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande", expresó el primer presidente en la historia nacional que procede de la izquierda.

López Obrado viajó al Congreso junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Muller en su mismo auto sedan blanco con pocos patrulleros motorizados, en un día considera histórico, tras la victoria arrolladora con 53% de sufragios en los comicios del 1 de julio pasado.

El nuevo presidente de México dijo en su discurso que durante 36 años predominó "la más inmunda corrupción" en México.

"Mi convicción es que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo neoliberal, aplicado en los últimos 36 años, sino por el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada", afirmó López Obrador en su discurso de asunción al mando del Poder Ejecutivo federal del país latinoamericano.

"Mi fuerte no es la venganza, si bien no olvido, soy partidario del perdón y la indulgencia, lo fundamental es evitar los delitos del provenir: propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y empecemos de nuevo, que no haya persecución de funcionarios del pasado, y que las autoridades desahoguen en absoluta libertad", expresó en su discurso de toma de posesión del Poder Ejecutivo.

En palabras de Andrés Manuel López Obrador, el país solo produce ahora 1,76 millones de barriles diarios, cuando la promesa del Gobierno anterior fue elevarla a 3 millones de toneles al día. "La reforma energética ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad", expresó el nuevo mandatario.

Entre los invitados internacionales a la ceremonia, destacan ocho presidentes latinoamericanos, cinco vicepresidentes, cinco cancilleres y dos primeros ministros, entre otros, informó la oficina de López Obrador.

Asisten a la asunción el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el de Bolivia, Evo Morales, el de Ecuador, Lenín Moreno, el peruano Martín Vizcarra y el venezolano Nicolás Maduro. Los presidentes centroamericanos que asisten son: el hondureño Juan Orlando Hernández, el salvadoreño Sánchez Cerén, y el guatemalteco Jimmy Morales. Por EEUU asisten el vicepresidente Michael Pence, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, y Kirstjen Nielsen, secretaria Seguridad Interior; por Canadá, la gobernadora general Julie Payette; y por Alemania, Niels Annen, ministro adjunto de Relaciones Exteriores.

Varios invitados a la ceremonia colocaron una pancarta en la sala donde se celebra la ceremonia con las palabras "Maduro no eres bienvenido".