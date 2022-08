https://mundo.sputniknews.com/20220803/diputado-venezolano-londres-y-washington-confabulan-para-apropiarse-de-los-recursos-de-venezuela-1128976488.html

En las bóvedas del Banco de Inglaterra reposan 31 toneladas de oro que le pertenecen a Venezuela, valoradas en 1.000 millones de dólares.La disputa en torno al oro se libra entre dos juntas de gobierno del Banco Central de Venezuela (BCV), una designada por el presidente, Nicolás Maduro, y otra por el opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó "presidente interino", y quien cuenta con el respaldo del Gobierno británico.El 29 de julio, la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló a favor de la junta del BCV designada por Guaidó en el caso del oro venezolano.No obstante, Cockerill desestimó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó sobre esa junta del BCV, tras alegar que no existe base legal en el Reino Unido.Sin embargo, la decisión del tribunal británico no autorizó al equipo de Guaidó a acceder a las reservas, pues esto se determinará en otras audiencias.En ese sentido, Daza aseguró que las autoridades legítimas de su país apelarán esa decisión.DañosMaduro pidió en reiteradas ocasiones que estos recursos sean entregados a su país para hacer frente a la pandemia de COVID-19.De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, su intención era vender parte de los lingotes y transferir los recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir alimentos y medicinas.Daza, también integrante de la vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Psuv, consideró que las acciones del Gobierno británico atentan contra los ciudadanos de su país.El parlamentario indicó además que estos recursos pudieran invertirse en el programa de atención médica Barrio Adentro, que forma parte de un acuerdo de salud entre Venezuela y Cuba.A juicio de Daza, las medidas de EEUU y sus aliados también buscan afectar la economía de este país caribeño."Las medidas de los Estados Unidos, la de Inglaterra, más las de la Unión Europea lo que han buscado es estrangular económicamente al país, lo que pasa es que no les ha dado resultados, porque hemos tenido la posibilidad de ir levantando progresivamente nuestra economía aún con bloqueo y lo que nosotros exigimos es el fin del bloqueo", acotó.Venezuela enfrenta desde 2017 sanciones impuestas por Estados Unidos, las que, hasta ahora, el Gobierno contabilizó en más de 500 medidas coercitivas unilaterales que privaron a la nación del 99% de sus ingresos.En mayo, Estados Unidos anunció el levantamiento parcial de sanciones sobre la industria petrolera.En ese sentido, el Gobierno de Joe Biden autorizó a las empresas Chevron, de Estados Unidos; Eni, de Italia; y Repsol, de España; a operar nuevamente en Venezuela, tras un primer acercamiento entre su administración y la de Caracas.Las medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) le impiden cualquier transacción en el sistema financiero de ese país, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento, según afirmó el Gobierno.

