¿Por qué EEUU aceleró el levantamiento de sanciones a Venezuela?

¿Por qué EEUU aceleró el levantamiento de sanciones a Venezuela?

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos aceleró el levantamiento parcial de las medidas coercitivas contra Venezuela por la crisis energética que... 19.05.2022

Estados Unidos autorizó a empresas petroleras de ese país y de Europa a negociar y reiniciar operaciones en Venezuela, tras más de cinco años de sanciones.Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia limitada para permitir que la empresa petrolera estadounidense Chevron negocie futuras actividades potenciales en Venezuela.En ese sentido, Ortiz, investigador legislativo de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), consideró que Estados Unidos debe levantar por completo las sanciones contra su país.Las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela comenzaron durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021).De acuerdo con el Gobierno venezolano, las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) le impiden cualquier transacción en el sistema financiero de ese país, desde financiamiento, hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.EleccionesOrtiz, columnista del diario Correo del Orinoco, manifestó que el levantamiento total de las sanciones no solo depende del Gobierno de Joe Biden, el cual dijo cuenta con un bajo índice de aprobación a seis meses de las elecciones de mitad de mandato."En el caso de Estados Unidos no solo depende del Gobierno de [Joe] Biden, recordemos que las sanciones vienen derivadas de una política bipartidista, es una política de demócratas y republicanos dentro del Congreso de Estados Unidos y sabemos cómo está la situación dentro del Congreso, hay unas elecciones de medio término en noviembre donde todas las encuestas están desfavoreciendo al partido demócrata que actualmente dirige el poder Ejecutivo en esa nación", acotó.El experto consideró que Venezuela debe mantener la exigencia a EEUU sobre el levantamiento total de las sanciones.No obstante, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró el 17 de mayo que las autoridades de su país promoverán el diálogo en formato nacional e internacional "de manera incansable", e indicó que espera que este paso lleve al levantamiento absoluto de las sanciones.DiálogoLa administración de Nicolás Maduro y la oposición iniciaron las reuniones para retomar el diálogo que en octubre de 2021 se suspendió en Ciudad de México.En ese sentido, Ortiz opinó que en la mesa de diálogo debería de participar toda la oposición y no solo un sector agrupado en la denominada Plataforma Unitaria."Ese diálogo con factores de la oposición debe ampliarse, no solo pueden estar factores de la Plataforma Unitaria, la realidad política actual ya no es una realidad política de una oposición hay varias oposiciones, hay una confluencia de actores en lo político, social y económico que son opositores al Gobierno nacional que no están siendo representados en ese proceso", subrayó.El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición iniciaron negociaciones en Ciudad de México en agosto de 2021.El diálogo se vio interrumpido luego de que el Gobierno decidió suspender su participación en octubre de 2021, tras la extradición de su diplomático Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, a pesar de que este había sido incorporado como miembro pleno en las negociaciones.En reiteradas ocasiones, Maduro señaló que el diálogo entre su Gobierno y la oposición en México resultó "golpeado" por Estados Unidos.Antes de la suspensión, ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento que consta de siete puntos: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.En marzo pasado, un grupo de funcionarios de Estados Unidos estuvo en Caracas y se reunió con Maduro.Posteriormente fueron liberados dos estadounidenses encarcelados, entre ellos, uno de los empresarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, detenido en 2017, y el otro, un cubano-venezolano, acusado por terrorismo.Esa reunión fue el primer acercamiento entre Maduro y Estados Unidos luego de que en 2019 rompiera relaciones con el Gobierno de ese país porque reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.

