Caracas tomará acciones legales contra fallo británico a favor de Guaidó sobre sus reservas de oro

Caracas tomará acciones legales contra fallo británico a favor de Guaidó sobre sus reservas de oro

El Banco Central de Venezuela (BCV) condenó el fallo del Tribunal Superior de Londres a favor de las autoridades designadas por el opositor Juan Guaidó sobre... 29.07.2022, Sputnik Mundo

Más temprano, la jueza Sara Cockerill, del Tribunal Superior de Londres, falló a favor de la junta del Banco Central de Venezuela designada por Guaidó en el caso del oro del país sudamericano depositado en el Banco de Inglaterra. Cockerill desestimó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta del BCV, tras alegar que existe base legal en el Reino Unido.En ese sentido, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó al Gobierno británico a apegarse al derecho internacional y la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Rodríguez aseguró que la decisión del tribunal de Londres responde a la política del Gobierno británico de apropiación ilegítima del patrimonio venezolano.La vicepresidenta destacó que el daño que causa al país esta sentencia es "grave", y dijo que el Banco Central de Venezuela acudirá a las instancias internacionales correspondientes para promover los mecanismos legales necesarios contra el fallo. El BCV tiene depositados unas 32 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra (la entidad central del Reino Unido), con un valor estimado entre 1.800 y 2.000 millones de euros. La Corte de Inglaterra no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. No obstante, la decisión del tribunal británico no autorizó al equipo de Guaidó a acceder a las reservas, pues esto se determinará en otras audiencias.

