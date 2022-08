https://mundo.sputniknews.com/20220801/el-reino-unido-busca-quedarse-con-el-oro-de-venezuela-1128899846.html

El Reino Unido busca "quedarse con el oro de Venezuela"

El Reino Unido busca "quedarse con el oro de Venezuela"

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Reino Unido insiste en reconocer al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela como una excusa para... 01.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-01T18:40+0000

2022-08-01T18:40+0000

2022-08-01T18:40+0000

internacional

venezuela

reino unido

juan guaidó

oro

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1127353498_0:29:3537:2018_1920x0_80_0_0_a6c9df8b2519e0dda910d8c6b91a4624.jpg

"El reconocimiento al espurio gobierno de Juan Guaidó, que no existe, esconde lo fundamental que es quedarse con el oro de Venezuela (…) el Gobierno británico está violentando el derecho internacional y violentando la legítima representación de nuestro Banco Central y de nuestro Gobierno para quedarse con estas toneladas de oro", expresó Torres, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).El 29 de julio la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó en el caso del oro venezolano.Cockerill desestimó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó sobre esa junta del BCV, tras alegar que no existe base legal en el Reino Unido.Torres consideró que se trata de una acción colonialista la decisión del tribunal británico.En las bóvedas del Banco de Inglaterra reposan 31 toneladas de oro que le pertenecen a Venezuela, valoradas en 1.000 millones de dólares.DisputaLa disputa en torno al oro se libra entre dos juntas de gobierno del BCV, una designada por Maduro y otra por Guaidó.Ambas partes reclaman la autoridad sobre los estimados 1.000 millones de dólares en reservas del Estado venezolano que la administración del expresidente Hugo Chávez (1998-2013) depositó en el Banco de Inglaterra hace más de una década.Tras el fallo del tribunal británico, la directiva del BCV designada por la administración de Maduro aseguró que tomará acciones legales.Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó al Gobierno británico a apegarse al derecho internacional y a corregir las decisiones tomadas sobre el oro de su país."Yo hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, tienen la oportunidad de retomar un rumbo correcto apegado al Derecho Internacional Público, apegado a la carta de Naciones Unidas en relación a Venezuela", expresó Rodríguez.RecursosMaduro pidió en reiteradas ocasiones que estos recursos sean entregados a su país para hacer frente a la pandemia de COVID-19.De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, su intención era vender parte de los lingotes y transferir los recursos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir alimentos y medicinas.Torres, también coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, señaló que la negativa de entregar el oro al Gobierno no afecta a Nicolás Maduro sino a los ciudadanos venezolanos.Entretanto, la vicepresidenta anunció que en los próximos días Maduro revelará una "prueba contundente" sobre el caso del oro de su país.La Corte de Inglaterra no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

https://mundo.sputniknews.com/20211222/guaido-con-un-monton-de-oro-pero-sin-pais-1119628084.html

venezuela

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, reino unido, juan guaidó, oro, europa