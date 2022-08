https://mundo.sputniknews.com/20220801/biden-asegura-estar-preparado-para-abordar-con-rusia-un-nuevo-tratado-de-armas-nucleares-1128887093.html

Biden asegura estar preparado para abordar con Rusia un nuevo tratado de armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está listo para debatir con Rusia un nuevo acuerdo de armas nucleares que sustituya... 01.08.2022, Sputnik Mundo

Biden llamó a Rusia a demostrar que también está preparada para reanudar las conversaciones con Washington sobre esta problemática.Las dos potencias pactaron en enero de 2021 extender por otros cinco años el tratado START III, el único acuerdo de control de armas que vincula a Estados Unidos y Rusia, después de que Washington rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF).El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva.Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de diez años, prorrogable por otros cinco.Rusia publicó el 17 de diciembre de 2021 sus propuestas de las garantías de seguridad que, en particular, comprometen a Estados Unidos a retirar sus armas nucleares del territorio europeo y renunciar al despliegue de este tipo de armas fuera del territorio nacional.Según varios medios, el Pentágono mantiene arsenales nucleares en bases militares en Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, entre otros países de Europa.El diálogo entre Estados Unidos y Rusia, relanzado en julio de 2021, quedó en el aire tras el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania.Tratado de No Proliferación NuclearEstados Unidos continuará apoyando el Tratado de No Proliferación (TNP), afirmó Biden, con motivo de la décima conferencia de revisión del documento que se inaugura este lunes en Nueva York.La nota agrega que "el mundo puede estar seguro de que mi Administración continuará apoyando el TNP y tratará de fortalecer la arquitectura de no proliferación que protege a la gente de todas las partes del mundo".La conferencia de revisión del TNP se celebra cada cinco años y la próxima se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Nueva York entre el 1 y el 26 de agosto.El Tratado de No Proliferación Nuclear solo permite a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China poseer armas nucleares y les prohíbe transferir a cualquier otra nación tales armas o tener control sobre las mismas.Las cláusulas del acuerdo también prohíben a estos cinco Estados ayudar a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte del tratado) a fabricar, adquirir o tener control sobre armas y dispositivos de destrucción masiva.Participación de China en consultas sobre armas nuclearesChina, como uno de los Estados poseedores de armas nucleares según el TNP, también debe participar en las consultas sobre el tema, declaró el presidente de EEUU.Planes de reanimar el PAIC para impedir que Irán tenga armas nuclearesJoe Biden, anunció que Washington ha elaborado una propuesta relativa al cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear de Irán, con el fin de excluir el desarrollo de armas nucleares por ese país.Anteriormente, el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, informó en rueda de prensa que en el futuro próximo podría celebrarse una nueva ronda de negociaciones sobre el restablecimiento del PAIC.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron un acuerdo conocido como el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.Viena acoge desde el año pasado negociaciones entre los firmantes del PAIC para revivir el acuerdo nuclear. En diciembre de 2021, las partes llegaron a un acuerdo sobre dos proyectos de convenio, que incluían las posiciones de Irán. El 31 de diciembre las negociaciones se interrumpieron por las fiestas del Año Nuevo.El 3 de enero el diálogo se reanudó, y según el negociador iraní, Ali Bagheri Kani, se desarrollaba exitosamente. Pero el representante del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, evaluó como "modesto" el avance logrado e instó a Teherán a mostrar una actitud más seria. Tras el regreso de las partes a sus capitales, a finales de marzo, las negociaciones se estancaron. La Cancillería de Irán culpó de eso a la Administración estadounidense.La última ronda de las negociaciones sobre el PAIC se celebró en Catar entre el 29 y el 30 de junio.

