Un alto cargo del Departamento de Estado constata que Rusia es fiel al Tratado START III

MOSCÚ (Sputnik) — El diplomático estadounidense Bruce Turner, uno de los responsables del control de armas en el Departamento de Estado, afirmó que Rusia... 05.05.2022, Sputnik Mundo

Al intervenir ante el comité senatorial de Asuntos Exteriores, que examina su nominación para el cargo de representante permanente de EEUU ante la Conferencia de Desarme, Turner criticó a quienes cuestionan hoy el valor de los acuerdos sobre el control de armas.El diplomático expresó el deseo de contribuir a un resultado positivo de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), programada para agosto próximo en Nueva York."La no proliferación sigue siendo un interés fundamental de la seguridad nacional. Es la clave para alcanzar el objetivo final de un mundo sin armas nucleares", resaltó.El Tratado START III, suscrito en Praga en 2010 por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026.El START III es actualmente el único acuerdo de armas que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.El Tratado No Proliferación Nuclear (TNP), en vigor desde 1970, consagra que los Estados Nuclearmente Armados (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Unión Soviética, a la que reemplazó Rusia) no pueden transferir armas nucleares o tecnologías correspondientes a otros países, ni ayudarles en el desarrollo de tales armas, mientras que los Estados No Nuclearmente Armados se comprometen a no desarrollar armas nucleares.

