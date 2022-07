https://mundo.sputniknews.com/20220730/solidaridad-la-nueva-palabra-bastardeada-por-la-ue-1128825533.html

Solidaridad: la nueva palabra bastardeada por la UE

Solidaridad: la nueva palabra bastardeada por la UE

La solidaridad está de saldo en Europa, porque así lo proclama Bruselas, y porque así lo exige Alemania. Una palabra que, por la falta de gas que puede padecer... 30.07.2022, Sputnik Mundo

Solidaridad a la cartaUna vieja frase dice que 'El fútbol es un juego de 11 contra 11, donde siempre gana Alemania'. Una frase que acuñó el exfutbolista inglés Gary Lineker en 1990, pero realmente no se sabe muy bien qué línea de razonamiento utilizó para lanzar una sentencia tan atrevida.Estableciendo una suerte de paralelismo un poco forzado con esa frase, se podría decir que la Unión Europea –donde, más allá de Parlamento Europeo, Comisión Europea, o lo que sea– es un bloque comunitario donde siempre se hace lo que dice Alemania. Siempre gana Alemania. ¿Por qué se habrá ido el Reino Unido de la UE?, cabría preguntarse en este contexto.Si echamos la vista atrás, más precisamente hacia 2008 cuando se desató la crisis económica global, Alemania se encargó de señalar con el dedo y asfixiar oportunamente a las economías del sur del bloque, 'por vivir por encima de sus posibilidades', tal como les gustaba sentenciar, y que los medios occidentales replicaban sin mucho reparo.Ahora, que el problema lo tiene la industria alemana, y también los hogares de los alemanes, viene la presidenta de la Comisión Europea, que casualmente es alemana, Ursula von der Leyen, a pedir poderes extraordinarios y exigir que todos los países pasen calor en verano, pasen frío en invierno, o se laven sus cuerpos a partes durante todo el año, y que de paso ahorren un 15% en el consumo de gas. Un ahorro que, según muchos analistas, se utilizaría para desviar hacia la industria alemana para que no quede más arruinada de lo que ya está.AntecedentesEn este sentido, Antonio Saceda, miembro de la Comisión Octubre para la divulgación de las ideas del socialismo y de la Revolución Socialista, sostiene que en el actual contexto, precisamente, hay muchas cosas que decir sobre este asunto, y algunas nos retrotraen a pasadas crisis muy importantes en el seno de la Unión Europea."Podríamos hablar de la brutal crisis económica como consecuencia de la subprime en 2008 y la subsiguiente crisis económica, y la actuación de los países del norte de Europa con los países del sur, o PIGS [acrónimo para Portugal, Italy, Greece and Spain], y me refiero a Alemania y Holanda fundamentalmente, castigando a toda la Europa del sur, y muy en particular a Grecia, o algo que hemos visto más recientemente con la pandemia", explica Saceda.Quien también fuera miembro de la dirección del Partido Comunista de España [PCE] de 2002 a 2009, incide en que cuando la pandemia del Covid-19 estaba golpeando durísimo a dos países importantes de la Unión Europea [UE] como son España e Italia, que le solicitaron equipos y trajes especiales para los sanitarios para intentar evitar que se expandiera el virus, y Alemania que disponía de esos equipos, se negó en redondo a cederlos a Italia y a España."Ahora piden solidaridad. Y esto también nos lleva a varias cuestiones que habría que calificar de peligrosas. Efectivamente la industria alemana este invierno va a paralizarse si no llegan ni gas ni petróleo ruso. Pero es que ha sido la propia UE, en comandita con los EEUU de Norteamérica, la que ha fijado que va a dejar de depender, y cuando antes mejor, de los productos energéticos rusos. Es decir, ha sido la propia UE la que se ha metido en esa cueva y se ha cerrado por dentro. Con las políticas de sanciones a Rusia –van siete paquetes de sanciones para intentar hundir la economía rusa– y con haber proclamado a los cuatro vientos que pretende dejar de depender del gas y del petróleo rusos", apunta Saceda."Y claro, yo un poco de forma humorística, hace ya mucho tiempo que vengo tildando a la Unión Europea como 'Cuarto Reich'".

