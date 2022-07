https://mundo.sputniknews.com/20220729/efecto-massa-que-cambia-en-los-mercados-y-la-politica-con-el-nuevo-superministro-1128837310.html

'Efecto Massa': qué cambia en los mercados y la política con el nuevo superministro

'Efecto Massa': qué cambia en los mercados y la política con el nuevo superministro

La designación de Sergio Massa como 'superministro' de Economía hizo que "todas las áreas económicas importantes terminaran bajo su órbita", dijo a Sputnik el... 29.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-29T20:56+0000

2022-07-29T20:56+0000

2022-07-29T20:56+0000

américa latina

argentina

sergio massa

alberto fernández

ministerio de economía de argentina

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1128838365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29b607f0b75fa8db458c0a178af33975.jpg

Luego de que la Presidencia argentina oficializara el nombramiento del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al frente de un 'superministerio' que conjunta Economía con Desarrollo Productivo y Agricultura, la cotización del dólar paralelo o 'blue' comenzó a descender. De valer 323 pesos argentinos durante la jornada del jueves 28, bajó a 298 pesos argentinos el viernes 29.Para Bercovich, el rápido descenso no debe atribuirse únicamente a la incorporación del líder del Frente Renovador al gabinete, sino también a una serie de acciones que se implementaron desde el Banco Central en los últimos días.El dólar blue aumentó considerablemente luego de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, e incluso tras la asunción de su sucesora, Silvina Batakis, a comienzos de julio. En ese momento traspasó el umbral de los 300 pesos argentinos por dólar."El 'efecto Massa', tan promocionado estas últimas horas, es el resultado de varias decisiones más, no solamente de su designación en lugar de Batakis", sostuvo Bercovich.En ese sentido, el economista argentino advirtió que la nueva cartera deberá enfrentarse a una inflación mensual estimada en un 7 u 8 % durante el mes de julio (de acuerdo a las más recientes estimaciones de consultoras) y que esto requerirá de actualizaciones de salarios y refuerzos para contener la pérdida de poder adquisitivo.Si bien considera que es anticipado plantear hipótesis sobre las medidas que implementará, una de las interrogantes recae en "si Massa va a impulsar ese un salto en la cotización del dólar o va a apostar bajar la brecha con otra estrategia heterodoxa”.Bercovich desestimó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya tenido una injerencia clave en el cambio de liderazgo en el Ministerio de Economía, tan solo días después de que Silvana Batakis se reuniera con una delegación del organismo en Washington.El periodista remarcó que si bien el FMI "no pone ni saca ministros", sí "condiciona y desgasta, por lo que termina teniendo una influencia muy fuerte, mucho más de lo que debería".El surgimiento de un nuevo esquema: una presidencia más protocolarPara Bercovich, la designación de Sergio Massa fue producto de un "pacto político" entre Cristina Fernández y el líder del Frente Renovador y marca un "esquema novedoso para el país que está acostumbrado a un presidencialismo muy clásico".En efecto, Massa aparece como una figura con autonomía y gestión propia. Además de ser el líder del Frente Renovador, Massa ya fue candidato a la Presidencia en 2015, cuando resultó tercero detrás de Daniel Scioli (candidato del peronismo) y Mauricio Macri (2015-2019), de Cambiemos, quien resultó electo presidente.Bercovich consideró que el ascenso de Massa deja al presidente, Alberto Fernández, en "un presidente más protocolar, más decorativo, al estilo europeo, donde las decisiones van a pasar por otro lado".El analista agregó que "el pacto entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa le quitó la lapicera, en términos de la vicepresidenta, le quitó la potestad de tomar decisiones (al mandatario argentino)". La metáfora de la 'lapicera' había sido utilizada por Cristina Fernández para cuestionar la falta de medidas de impacto en la gestión del presidente Fernández.Bercovich apuntó que resta ver si Massa logra coordinar sectores de la economía que se han mantenido más fieles a Cristina Fernández, como la secretaría de Energía, que "hasta ahora venía resistiéndose a muchas decisiones que quería tomar Alberto Fernández". Una mayor cercanía entre la vicepresidenta y el nuevo ministro podrían hacer que el escenario sea otro.Massa debe afrontar además una crisis económica surgida, en gran medida "por la herencia de la deuda gigantesca que dejó Mauricio Macri". Para Bercovich, la situación actual también es producto de la política económica del Gobierno actual, en un contexto en que el país se vió fuertemente golpeado por la pandemia por COVID-19 y posteriormente, por las sanciones impuestas a Rusia luego del conflicto en Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220729/los-superministros-una-costumbre-sudamericana-para-hacer-frente-a-las-crisis-1128833016.html

https://mundo.sputniknews.com/20220729/el-presidente-argentino-confia-en-que-nuevo-ministro-massa-se-esforzara-en-mejorar-economia-1128828867.html

https://mundo.sputniknews.com/20220728/quien-es-sergio-massa-la-nueva-apuesta-del-presidente-argentino-para-capear-la-crisis--1128791695.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

argentina, sergio massa, alberto fernández, ministerio de economía de argentina, 💬 opinión y análisis