Dimite el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán

Dimite el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, ha presentado la dimisión a su cargo. 02.07.2022, Sputnik Mundo

Guzmán hizo pública su renuncia mientras la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezaba un acto en homenaje a Juan Domingo Perón, en medio de la agudización de las diferencias entre el kirchnerismo más ortodoxo y el presidente, Alberto Fernández.El ministro saliente publicó una carta dirigida al presidente en donde le agradece "profundamente por confiar" en él y "en el equipo que hemos conformado en el Ministerio por estos más de 30 meses de trabajo, los cuales estuvieron marcados por un escenario absolutamente singular". Las criticas al ministro de Economía llegaban desde la oposición y desde el propio kirchnerismo, principalemente ante el aumento de la inflación y las negocaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Guzmán era hasta ahora uno de los ministros fieles que respondía al sector más cercano al presidente argentino, por lo que habrá que ver en las próximas horas cómo se reconfigura el partido gobernante Frente de Todos."La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica", analizó Guzmán en su carta. "Una economía tranquila es aquella en donde las grandes mayorías enfrentan condiciones para su pleno desarrollo humano. Para lograr ello, había que establecer una secuencia de acciones que le permitiesen al Estado contar con las condiciones adecuadas para llevar adelante una política económica y de desarrollo sustentable", agregó.Durante las últimas semanas, Cristina y Alberto Fernández habían hecho públicas algunas diferencias. La vicepresidenta le había pedido en reiteradas oportunidades al presidente que "use la lápicera" para cambiar el rumbo de la economía.En la extensa carta publicada por Guzmán, el ministro saliente explica que para lograr los objetivos económicos "una condición (...) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda". Otro de los problemas que enfrenta la Argentina es la falta de dólares."Es muy importante notar el crecimiento de la generación de divisas del país. ¿Por qué? Porque si el crecimiento económico no viene acompañado de generación de divisas, terminamos teniendo problemas cambiarios, que redundan en contracciones de la actividad, el empleo y en presiones inflacionarias. Y todo ello genera angustias sociales en lugar de tranquilidad", explicó Guzmán. "En 2019, las exportaciones de bienes del país eran de 65.000 millones de dólares. Hoy ya superan los 80 mil millones de dólares, y se proyectan cercanas a los 90.000 millones de dólares para finales de año. Y esto no es solamente una consecuencia de aumentos de precios internacionales, sino que se debe también al aumento de los volúmenes exportados", detalló."Argentina tiene con qué construir un gran futuro. Tenemos los recursos humanos y físicos para ello", remarcó.A minutos de que Guzmán difundiera su renunica, Cristina Kirchner cerraba su discurso diciendo: "Lo único que quiero es que gane el peronismo en 2023".

