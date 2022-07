https://mundo.sputniknews.com/20220704/el-dolar-a-300-pesos-el-dolar-blue-en-un-alza-historica-en-argentina-1127772581.html

¿El dólar a 300 pesos? El 'blue' en un alza histórica en Argentina

¿El dólar a 300 pesos? El 'blue' en un alza histórica en Argentina

La crisis política que provocó la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, terminó de apalancar el precio del dólar paralelo en Argentina. El 4 de... 04.07.2022, Sputnik Mundo

El cisma político desatado en el Gobierno argentino como consecuencia de la renuncia del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dio un nuevo empujón en el mercado cambiario paralelo, aún a pesar del feriado bancario estadounidense por el 4 de julio. Así, a horas de la asunción de la nueva secretaria de Estado, la divisa estadounidense en Argentina llegó a tocar los 280 pesos, un nuevo récord.Si bien la jornada de asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, coincidió con el feriado bancario del 4 de julio en EEUU, la presión alcista sobre el dólar blue no se tomó la jornada libre. En efecto, medios argentinos reportaron que el dólar paralelo llegó a tocar los 280 pesos argentinos por dólar para estabilizarse cerca de los 260 al final de la jornada.El pico registrado horas antes de la asunción de Batakis hizo temer que el dólar continuara subiendo y llegue a tocar la barrera de los 300 pesos argentinos.De hecho, si bien el dólar no pasó de los 280 en Buenos Aires, sí llegó a ser ofrecido a 300 pesos en el mercado ilegal en provincias como Córdoba o Salta, reportan medios locales.Para Morales, la suba del dólar paralelo a 280 constituye "un golpe de mercado" contra el Gobierno de Alberto Fernández, motivado por sectores del "poder real" como el sector agroexportador cuyo rostro visible es, entre otras organizaciones, la Sociedad Rural Argentina."Hay un golpe de mercado jugando a un dólar cuyo precio no cree nadie, organizado por la derecha argentina", continuó el periodista.La posibilidad de un alza del dólar hasta los 300 pesos también preocupa en el mercado interno, afectado por la creciente inflación.

