Quién es Sergio Massa, la nueva apuesta del presidente argentino para capear la crisis

En un contexto en que el dólar alternativo alcanza los 323 pesos argentinos y a menos de un mes de que tomara juramento Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía luego de la renuncia de su predecesor en el cargo, Martín Guzmán, el país sigue en la incertidumbre.El aceleramiento de la crisis cambiaria precipitó la agenda política.Sergio Massa, fundador del Frente Renovador —tercer sector político más importante dentro del oficialista Frente de Todos—, es conocido por ser una figura conciliadora entre el presidente y su vice, Cristina Fernández.El abogado y político que integra la coalición gobernante desde 2019 ejerce desde ese mismo año la presidencia de la Cámara Baja de la Nación, puesto en el que fue designado por unanimidad de todos los sectores.Desde su gestión, Massa impulsó durante el contexto de la pandemia de COVID-19 fuertes medidas para reducir costos no esenciales para el funcionamiento de la Cámara y trabajó para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria.Además, apostó por combatir la desigualdad de género en la presidencias de las comisiones, la conformación de las comisiones de la Mujer y la Diversidad, así como de la Familia y Niñez —que anteriormente estaban fusionadas en una única— y efectivizar los trámites de las sesiones.En su trayectoria política y mientras militaba para el Partido Justicialista, Massa fue director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) entre 2002 y 2007, donde destacó por aumentar en reiteradas ocasiones la jubilación mínima. Fue intendente de Tigre, cargo que ejerció entre 2007-2013 y puso en suspenso tras asumir como jefe de Gabinete entre 2008 y 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015).En 2013 abandonó el partido y fundó el Frente Renovador, que lo condujo a ocupar su banca en la Cámara de Diputados entre 2013 y 2017.Se lanzó como candidato presidencial en las elecciones de 2015 —en las que Mauricio Macri llegó a la presidencia en segunda vuelta— y obtuvo el tercer puesto, con el 21,39% de los votos.Massa se ha caracterizado por ser una figura con autonomía de decisión y gestión y aparece ahora como el personaje que puede devolver credibilidad al maltrecho Gobierno de Fernández.No es la primera oportunidad en que resuena el nombre de Massa al frente del Ministerio de Economía; tras la renuncia de Guzmán el pasado 2 de julio, diversos medios así como sectores políticos especularon con la posibilidad de que el político integre la cartera de Economía o incluso llegara a liderarla.Batakis, quien había sido ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires durante la administración de Daniel Scioli (2011-2015), y era funcionaria del Ministerio del Interior, mantenía una buena relación con el mandatario argentino, y al mismo tiempo no era rechazada por el cristinismo, ocupó el cargo.Si bien aún no hay declaraciones oficiales de cambios en el Gabinete se espera que el Gobierno se pronuncie a la brevedad.

