La oposición venezolana se adelanta en la carrera electoral... y a los codazos

CARACAS (Sputnik) — Venezuela celebrará elecciones presidenciales en 2024 y la oposición ya tienen en la mira unas primarias para escoger a un único candidato... 28.07.2022, Sputnik Mundo

El politólogo Walter Ortiz, egresado de la Universidad Central de Venezuela, en conversación con Sputnik consideró que la oposición aceleró la puesta en escena comicial para reorganizarse, tras las derrotas electorales y políticas que sufrió en los últimos años.En mayo, la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición anunció que realizará unas elecciones primarias en el 2023 para escoger a un único candidato presidencial.Este bloque está conformado actualmente por las organizaciones políticas: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, Copei, Convergencia, Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y MPV (Movimiento por Venezuela).Sin embargo, otros líderes opositores que no forman parte de la Plataforma Unitaria han mostrado a través de las redes sociales sus intenciones de ser candidatos presidenciales.Tanto así, que se pueden observar en vídeos a precandidatos realizando recorridos y visitas en diversas regiones del país.Pero también se pueden observar tensiones internas.La coordinadora del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, acusó de corrupción a su mismo sector, y consideró que las primarias son una alternativa para salir del denominado G4, como se lo conoce a las organizaciones de derecha Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo."Ese sector de la oposición dice que harán primarias, bueno, yo quiero verlo. Ha llegado el momento en que los ciudadanos pongamos a estos señores contra la pared. (…) Yo no quiero nada con cómplices y corruptos (…) para salir del régimen primero se debe salir del G4 y de la oposición corrupta", señaló Machado en declaraciones a los medios el 27 de julio.Cuesta arribaOrtiz, también columnista del diario Correo del Orinoco, ve cuesta arriba que la oposición se ponga de acuerdo para elegir a un solo candidato."Ellos necesitan mucho tiempo, e incluso estamos viendo que pesar de que hay un esfuerzo por ver el tema electoral como principal ruta política por parte de las oposiciones, no hay acuerdos ni siquiera en el tema de las elecciones [primarias], es decir ¿quién organiza las elecciones?, ¿cuál va ser el reglamento?, ¿si va a haber contribución del Consejo Nacional Electoral para ello?", comentó.Aunque la decisión de la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las primarias no está tomada, algunos dirigentes opositores se expresaron en contra de su eventual intervención en el proceso interno, en el que no confían.No obstante, el rector y vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, aclaró el 26 de julio que la participación de ese organismo en las primarias solo tendrá lugar a solicitud de las organizaciones políticas.La Plataforma Unitaria no participaba en elecciones desde el 2017, por considerar que no existían condiciones electorales.Sin embargo, decidió participar en los comicios regionales y municipales de noviembre de 2021, luego de que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista) designó a los nuevos rectores del CNE, entre los que figuran dos que están vinculados al sector opositor.¿Guaidó?Tras la decisión de la oposición de escoger a un candidato presidencial comenzaron a circular diversas encuestas de empresas privadas con los porcentajes de respaldo de los aspirantes.En uno de estos informes, Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó en una plaza del este de Caracas como "presidente interino" de Venezuela, ocupa un cuarto lugar, como menos del 7% de respaldo a una posible candidatura.A juicio de Ortiz, eso obedece a que el respaldo a Guaidó se encuentra en descenso, y es una sombra con la que la oposición debe "lidiar".El Ministerio Público abrió una investigación contra Guaidó que incluye más 25 causas, entre las que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.Con otro focoMientras, el Gobierno de Nicolás Maduro se ha abocado este año en consolidar la recuperación económica del país, de acuerdo con Ortiz.Pocas veces Maduro ha hecho referencia sobre los comicios presidenciales, y no ha precisado aún si aspirará a su tercera reelección.

