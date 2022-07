La participación del CNE en primarias venezolanas "debe ser a solicitud" de los partidos

https://mundo.sputniknews.com/20220726/la-participacion-del-cne-en-primarias-venezolanas-debe-ser-a-solicitud-de-los-partidos-1128712482.html

En mayo, la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición venezolana anunció que realizará unas elecciones primarias en el 2023 para escoger al candidato presidencial para los comicios de 2024.Sin embargo, hasta el momento el bloque opositor no ha dicho si solicitará el apoyo del CNE, como en 2021 lo hizo el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para escoger a sus candidatos a las elecciones regionales de noviembre de ese año.Márquez aclaró que el CNE no se encarga de organizar el proceso de las primarias, sino solo brinda apoyo tecnológico.De igual manera, dijo que de participar en las primarias, la organización política debe realizar la solicitud con unos cuatro meses antes de la elección.La Plataforma Unitaria está conformada actualmente por las organizaciones políticas: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, Copei, Convergencia, Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y MPV (Movimiento por Venezuela).Este bloque apoya al exdiputado Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó "presidente interino" de Venezuela.La Plataforma Unitaria participó en los comicios regionales y municipales en noviembre de 2021, tras cuatro años de no asistir a elecciones al considerar que no existían condiciones electorales.El bloque opositor participó también en la mesa de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro que se desarrolló en Ciudad de México entre agosto y octubre del año pasado.

