"Gobierno de Venezuela se fortalece ante el reconocimiento internacional y la estabilidad económica"

EEUU intenta acercarse a Caracas, luego de fracasar su política de mano dura con sanciones contra el país caribeño.

2022-06-09T22:05+0000

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene firme su postura de rechazar las sanciones y presiones que ejerce Washington hacia su país, en momentos donde la Casa Blanca intenta acercarse a su Gobierno.Luego del fracaso de la potencia norteamericana en desconocer al mandatario y apoyar en el año 2019 la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, líder de la oposición, la diplomacia estadounidense busca transitar un nuevo camino de diálogo."Es evidente que el presidente Maduro, canciller del exmandatario Hugo Chávez (2002-2013), recobra legitimidad internacional", dijo a Telescopio, el analista venezolano Jesús Castillo Molleda, experto en campañas electorales y gerencia pública, profesor universitario y director de PolianalíticaA criterio del entrevistado, "con la presencia del expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) no había ninguna posibilidad de acercamiento. Frente a lo que hoy ocurre en Ucrania, la Administración de Joe Biden se ha visto obligado a hacer acuerdos comerciales con el Gobierno venezolano", agregó.El analista se refirió además a la exclusión de Venezuela junto a Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas que se desarrolla del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.Este cambio también se aprecia en las actuales relaciones comerciales y energéticas. "Y eso le da fortaleza al gobierno de Nicolás Maduro ante los avances del reconocimiento internacional y de la estabilidad económica en Venezuela", agregó.El venezolano sostuvo que “EEUU está acorralado porque no son sinceros consigo mismos. Por un lado reconocen a Guaidó y por el otro se reúnen con el presidente Maduro".“El gobierno gana oxígeno ante una oposición que no termina de unirse", reflexionó.En las últimas semanas, Washington autorizó a la petrolera estadounidense Chevron, la italiana Eni y la española Repsol a trasladar sus inversiones en el país sudamericano y producir petróleo y gas para su mercado natural.Sin embargo, la flexibilización de las sanciones son limitadas y la normalización de las relaciones entre ambas naciones está muy lejos todavía.El entrevistado aseguró que "la población venezolana está sintiendo que la economía y su bolsillo están mejorando. Los capitales internacionales vuelto a invertir en bienes y servicios en el país".En tanto, el analista venezolano Basem Tajeldine dijo a Telescopio que "históricamente la política exterior de EEUU ha sido una política de mafia, que se manifiesta siempre por la base del poder, las amenazas y el chantaje".El entrevistado señaló que ese tipo de acciones está dirigido "a un vecindario que últimamente ya no le es leal no sumiso", en relación con los países de América Latina.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

