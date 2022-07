https://mundo.sputniknews.com/20220728/el-canciller-de-austria-considera-imposible-un-embargo-de-la-ue-al-gas-ruso-1128782254.html

El canciller de Austria considera imposible un embargo de la UE al gas ruso

El canciller de Austria considera imposible un embargo de la UE al gas ruso

VIENA (Sputnik) — Un embargo de la Unión Europea al gas ruso es imposible, declaró el canciller austriaco, Karl Nehammer. 28.07.2022

Por su parte, Hungría sigue oponiéndose a la posibilidad de que la Unión Europea imponga un embargo al gas ruso, declaró, Viktor Orbán."Estamos frente a un muro titulado 'embargo de gas'. Propongo a la Unión Europea que no lo toque, y no estoy solo", dijo en una rueda de prensa conjunta con el canciller austriaco, Karl Nehammer, en Viena.Nehammer respaldó la postura de Orbán al afirmar que al imponer el embargo, el bloque comunitario se perjudicaría a sí mismo.Nehammer subrayó que Austria siempre ha insistido en que las sanciones deben estar dirigidos contra sus objetos y no a los que los imponen.Austria, recordó, igual que Alemania, depende del gas ruso.Si la industria alemana "pierde la sostenibilidad, lo mismo pasará con la austriaca", advirtió.El pasado 20 de julio, la Comisión Europea (CE) propuso un plan para reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la próxima primavera boreal, alegando que el bloque comunitario se expone a nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia. Según la institución europea, el "Kremlin está utilizando sus exportaciones de gas como arma", acusación que Moscú siempre ha negado. Por su parte, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, explicó que ahora haya una disminución en los volúmenes de suministro está relacionado nuevamente con las restricciones ilegales, impuestas por los propios europeos.De acuerdo con la propuesta, el recorte será voluntario, pero el Consejo de la UE, siguiendo una recomendación de la CE, podría decretar alerta ante una posible interrupción drástica de los suministros de gas o un crecimiento excepcionalmente alto de la demanda. La alerta supondrá que todos los miembros del bloque tendrán que reducir la demanda en un 15%.La propuesta fue recibida por algunos países de la Unión Europea como "ineficaz e injusta", por lo que en una reunión en Bruselas los ministros de Energía de la UE acordaron ciertas modificaciones al plan de la Comisión.Así, los países del bloque comunitario podrán elegir a nivel nacional las medidas que aplicar para reducir el consumo de gas, que en principio no deben afectar los hogares, las instalaciones críticas, los centros médicos y las instalaciones de defensa.Además, algunos países quedan exentos de la reducción obligatoria del consumo, en concreto los cuyos sistemas gasísticos no están conectados con otras naciones europeas. Lo mismo se aplica a los países que no tienen sus redes eléctricas sincronizadas con el sistema de electricidad europeo, y que dependen mucho del gas para producir la energía eléctrica.Otros países pueden solicitar una excepción para poder adaptar sus compromisos de reducción de la demanda si tienen bajas interconexiones con otros países miembros y pueden demostrar que su infraestructura se usa para redirigir las exportaciones de gas a otros Estados del bloque.

