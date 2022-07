https://mundo.sputniknews.com/20220722/diputado-del-bundestag-en-invierno-podemos-esperar-un-colapso-total-del-suministro-de-energia-1128613710.html

Diputado del Bundestag: "En invierno podemos esperar un colapso total del suministro de energía"

Diputado del Bundestag: "En invierno podemos esperar un colapso total del suministro de energía"

La situación en Alemania es dramática y se debe enteramente a la política exterior y energética ideológica del Gobierno federal, opinó en una entrevista con... 22.07.2022, Sputnik Mundo

"Se puede esperar un colapso total del suministro de energía en un futuro próximo, especialmente en invierno. De las sombrías declaraciones del Ministro de Economía, Robert Habeck, se desprende que el Gobierno ya nos está preparando para ello", explicó.Schmidt también destacó que una serie de errores de la política alemana han conducido al país a una amenaza de crisis."En segundo lugar, las sanciones antirrusas resultaron ser un fracaso que no funciona en absoluto contra Rusia sino que golpean a nuestra propia población. Alemania podría haber recibido gas de Rusia de forma fiable y barata a través del moderno gasoducto Nord Stream-2, pero ahora este proyecto está congelado, en detrimento de nuestra industria y de millones de ciudadanos", alegó.El político también indicó que los problemas que amenazan a Alemania en el invierno son absolutamente devastadores.Otro problema muy grave, según el diputado, es la violencia contra los ciudadanos rusoparlantes en Alemania y nadie esperaba que fuera de una magnitud tan catastrófica."A las personas les golpeaban los coches, se les prohibía ir a algún sitio, se les maltrató física y verbalmente. Incluso en las escuelas y jardines de infancia se produjeron ataques a los niños con raíces rusas. Si los ciudadanos rusoparlantes no se pronunciaban sobre el conflicto de una manera determinada o no se distanciaban de Rusia corrían el riesgo de perder su empleo, tal como ocurrió con el director de la ópera de Múnich, Gérguiev, o de ser estigmatizados socialmente", indicó.El hecho de que se haya discriminado a este sector concreto de la sociedad se debe principalmente a la forma en que los medios de comunicación estatales alemanes y el Gobierno federal han presentado una situación que alimenta constantemente el estereotipo de los "rusos malvados". En opinión de Schmidt, cuando se trata de acciones agresivas contra los alemanes rusos, es muy importante denunciar y hacer público el hecho.Varios países europeos sufren una escasez de gas, a causa de las sanciones occidentales impuestas contra Rusia y se han visto obligados a implementar restricciones de consumo.En este contexto, las autoridades europeas asestaron un golpe contra la propia Unión Europea, afirman varios expertos.

