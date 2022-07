https://mundo.sputniknews.com/20220728/amplio-rechazo-de-empresarios-banqueros-e-intelectuales-a-la-postura-golpista-de-bolsonaro-1128797709.html

Amplio rechazo de empresarios, banqueros e intelectuales a la postura golpista de Bolsonaro

Amplio rechazo de empresarios, banqueros e intelectuales a la postura golpista de Bolsonaro

El poder económico le soltó la mano al presidente, en defensa de las instituciones y contrario a su reelección en octubre, analiza el sociólogo Emir Sader.

A poco más de dos meses de las presidenciales del 2 de octubre, crece en Brasil una rebelión contra las amenazas golpistas del presidente Jair Bolsonaro y sus ataques sin pruebas contra el sistema electoral.Más de 200.000 personas, entre juristas, empresarios, banqueros, artistas e intelectuales, adhirieron a un manifiesto en defensa de la democracia y el respeto al resultado de las urnas.El revés cobra gran importancia dado que la mayor parte de los firmantes que pertenecen al ámbito empresarial y financiero apoyaron, o fueron votantes, de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, cuando el expresidente (2003-2011) y actual candidato, Luiz Inácio Lula Da Silva, estaba preso por la operación Lava Jato."Reafirmar la democracia significa protestar contra las postura golpista de Bolsonaro", dijo a Telesocopio Emir Sader, filósofo y politólogo brasileño.Entre quienes abandonaron el proyecto de reelección de Bolsonaro se destacan los dueños del Banco Itaú y de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), quienes tuvieron un rol clave en el juicio político de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016.El entrevistado sostuvo que el manifestó es "muy significativo, no solo por la cantidad de firmantes, sino por la calidad de las personas"."Tiene más peso en la economía neoliberal el sector de bancos privados que el sector productivo. Ambos se han adherido por la defensa de las instituciones", agregó.La carta, que se presentará de manera oficial el 11 de agosto, destaca que son "intolerables las amenazas a otros poderes y sectores de la sociedad civil y la incitación a la violencia y a la ruptura del orden constitucional".Lula Da Silva continúa liderando las encuestas de opinión de cara a las presidenciales."Lula ya no es visto como un candidato de la izquierda brasileña, sino como el candidato de la democracia y de la resistencia a cualquier aventura golpista. Hay un consenso nacional que lo favorece", agregó Sader en relación con la carrera electoral.Telescopio también entrevistó a brasileño José Reinaldo Carvalho, Secretario General del Centro Brasileño de Solidaridad Brasileño con los Pueblos y Lucha Por la Paz y coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asociación Brasileña de la Prensa.Carvalho hablo además del impacto en Brasil y en América Latina de un eventual triunfo de Lula en las elecciones presidenciales.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

