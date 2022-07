https://mundo.sputniknews.com/20220726/victor-hugo-morales-quienes-intentan-un-golpe-blando-en-argentina-no-cumpliran-con-su-cometido-1128726419.html

Víctor Hugo Morales: "Quienes intentan un golpe blando en Argentina, no cumplirán con su cometido"

Víctor Hugo Morales: "Quienes intentan un golpe blando en Argentina, no cumplirán con su cometido"

El país sudamericano vive momentos de aguda crisis económica y fuertes presiones de los grupos de poder que ponen en riesgo la estabilidad institucional. 26.07.2022, Sputnik Mundo

Argentina intenta fortalecer la sostenibilidad fiscal en plena crisis económica marcada por la inflación, el desplome del peso ante el dólar y la presión de la deuda externa.Los bonos argentinos están a precios de default y la brecha cambiaria aumenta: el dólar oficial se cotizaba este martes 26 de julio a $137, mientras que el libre, o ‘blue’, valía $337 y el riesgo país se ubicaba cerca de los 3.000 puntos."El golpe económico es muy duro, muy persistente y es preparatorio del verdadero intento, según mi lectura, de un golpe de Estado", dijo a Telescopio Víctor Hugo Morales, periodista, locutor y escritor uruguayo​ radicado en Argentina."Los mecanismos de defensa de la Argentina y la advertencia de lo que significó el golpe blando en Brasil contra Dilma Rousseff [2016] van a jugar a favor y el Gobierno [de Alberto Fernández] va a terminar su mandato como lo requiere la Constitución y la propia democracia. No van a poder cumplir su cometido", subrayó el entrevistado.La ministra de Economía, Silvina Batakis, quien se encuentra en Washington desde el domingo 24, mantuvo reuniones con el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro y con analistas e inversores de Wall Street.Parte de los objetivos de su viaje a EEUU es avanzar sobre las pautas de acción en materia económica y el posible impacto del cumplimiento de las metas del acuerdo que renegoció la pesada deuda de 45.000 millones de dólares asumida durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).Morales señaló que el FMI "intenta marcar la cancha" pero sabe que no hay margen político frente al grueso de la población para que el Ejecutivo acepte sus mandatos."Si un chico roba un celular y lo vende para comer, seguro cae preso. En cambio, los delincuentes que tanto daño provocan en el mercado, las corridas cambiarias, meter la producción en silobolsas [bolsas para almacenar las cosechas] y no vender, importar para sobre estoquearse, jugando siempre en contra del Estado y las reservas en dólares que el Gobierno necesita para sostener el sistema económico del país. Esos delincuentes no son molestados para nada", reflexionó el entrevistado.Morales se refirió además a las repercusiones de la crisis Argentina en América Latina y a los daños que han causado a la región las políticas neoliberales.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

