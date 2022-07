https://mundo.sputniknews.com/20220727/fake-news-enferman-la-democracia-pero-tenemos-el-antidoto-1128760589.html

'Fake news': "Enferman la democracia, pero tenemos el antídoto"

'Fake news': "Enferman la democracia, pero tenemos el antídoto"

Proliferan en América Latina las campañas de desinformación que llegan a incidir en elecciones y consultas populares

2022-07-27T22:05+0000

2022-07-27T22:05+0000

2022-07-27T22:37+0000

elecciones

noticias falsas

desinformación

telescopio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1128760308_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_4271b67248bdaae9b8a4f8e5d66a3206.jpg

Fake News: “enferman la democracia pero tenemos el antídoto”к Proliferan en América Latina las campañas de desinformación que llegan a incidir en elecciones y consultas populares

En América Latina el fenómeno de las noticias falsas o fake news, se ha extendido y mantiene a la región alerta pero con vacíos legales sobre el accionar de las plataformas sociales.En Brasil, durante la campaña electoral de 2018 que culminó con la elección del presidente Jair Bolsonaro, las fake news, fueron las protagonistas.En Chile, las denuncias sobre desinformación, marcan la campaña por el plebiscito de la nueva Constitución que se celebrará el próximo 4 de septiembre."Las noticias falsas son una de las enfermedades de la democracia con las que tenemos que saber lidiar y en las que afortunadamente hay antídotos", dijo a Telescopio el analista chileno Daniel Grimaldi, Doctor en Estudios Políticos, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21.La velocidad de una noticia falsa supera ampliamente a la noticia verdadera. Año a año la sofisticación es mayor, las llamadas tropas cibernéticas, empresas contratadas para diseminar noticias falsas a través de las plataformas son requeridas muchas veces por políticos que quieren debilitar a sus opositores.Una información equivocada o tendenciosa puede ser validada por millones de personas que la toman como verdadera sin cuestionar su origen o validez. Sin embargo, el desmentido llegará a muchos menos."¿Cuándo internet favorece a esa dimensión de la democracia y el diálogo?", se preguntó Grimaldi.El entrevistado sostuvo que cada vez hay "más mensajes de odio a través de Twitter" y que eso no contribuye con la información."Como difundimos la información política y enfrentamos los conflictos es una cosa cultural", agregó."El resultado va ser estrecho, no está cerrado todavía a pesar de la ventaja que lleva el rechazo2, dijo Grimaldi.Entre las falsedades difundidas se afirmó que el nuevo texto constitucional permitirá abortar hasta los nueve meses, que Carabineros (policía militarizada) no usará armas de fuego y que las casas pasarán a ser propiedad del Estado.En el plebiscito están habilitadas para sufragar más de 15 millones de personas.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones, noticias falsas, desinformación, аудио