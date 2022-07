https://mundo.sputniknews.com/20220721/mexico-se-atrinchera-para-combatir-la-queja-de-eeuu-y-canada-por-t-mec-1128551636.html

México se atrinchera para combatir la queja de EEUU y Canadá por T-MEC

México se atrinchera para combatir la queja de EEUU y Canadá por T-MEC

México ya prepara su defensa para responder a las solicitudes de audiencia hechas por Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos acusan al mexicano de violar... 21.07.2022, Sputnik Mundo

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la dependencia a su cargo ya trabajo en los argumentos que presentará México para defender sus argumentos en favor de la soberanía energética.A su vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró durante la mañanera de este 21 de julioque no existe "ninguna violación al tratado". El mandatario mexicano señaló que no es la primera vez que se inicia un proceso de audiencias, ya que esto se ha realizado en al menos cinco ocasiones, entre ellas, cuando Canadá y México solicitaron una audiencia en contra de EEUU por decisiones tomadas en el sector automotriz.López Obrador aseguró que en cuestiones energéticas no negociarán "el dominio de la nación, del pueblo de México", sobre recursos como el petróleo, ya que este recurso no fue incluido en el T-MEC como condición para firmar el acuerdo.Reclamo de EEUU y CanadáTanto el Gobierno de EEUU como Canadá acusan al Gobierno mexicano de realizar cambios en materia de política energética que benefician a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y atentan contra los intereses de empresas estadounidenses y canadienses, salvaguardados en el T-MEC.De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de EEUU, México viola al menos cuatro artículos en los que se estipula que se dará la misma prioridad a inversionistas estadounidenses que a los mexicanos.Lo anterior, según EEUU, no se cumple ya que México aprobó en 2021 una reforma que establece que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dará prioridad a la energía producida por la CFE, lo que violaría el capítulo 2,3 del T-MEC, el cual establece que los bienes estadounidenses recibirán un trato nacional.Otra medida que se enlista como violatoria del capítulo 2,3 es cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó una prórroga a Pemex para el cumplimiento de contenido máximo de azufre en diésel, con lo cual la dependencia "no ha ejercido su discreción regulatoria de una forma imparcial".Asimismo, se argumenta que no se respeta el mencionado artículo porque la Secretaría de Energía anunció una estrategia para que los usuarios actuales de gas natural adquieran el energético de Pemex o la CFE, estableciendo sanciones a las importaciones de gas estadounidense.EEUU, además, acusa a México de violar los artículos 14,4, 29,3, 22,5,2 y el 2,11, los cuales establecen que no debe existir un trato preferencial de inversionistas mexicanos por sobre las estadounidenses, ni legislaciones que no sean imparciales, limiten o determinen la actuación de empresas estadounidenses en el mercado de México.

