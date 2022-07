https://mundo.sputniknews.com/20220727/chile-tiene-una-deuda-con-los-pueblos-originarios-1128737831.html

27.07.2022

Los exconstituyentes chilenos Eduardo Cretton y Carol Brown culminaron su visita a Bolivia para comprender las implicaciones de una Constitución plurinacional, luego de las propuestas que surgieron en el vecino país de declarar un Estado Plurinacional de Chile mediante la nueva carta magna. Al respecto, "Chile tiene una deuda con los pueblos originarios, ya que es uno de los pocos países que no reconoce constitucionalmente que la composición de su sociedad los involucra", sostuvo el analista.Con respecto al clima político en Chile a pocas semanas del plebiscito, "el país está polarizado y lo va a estar aun más de aquí al 4 de septiembre", indicó. Como toda la polarización, "abundan las denostaciones", indicó. Si bien este proceso requerirá muchos ajustes, "de él emergerá una Constitución conforme a las características de una sociedad moderna, pos Guerra Fría", expresó.Boric heredó un país marcado por las dificultades económicasCon respecto a los primeros meses del Gobierno de Boric, "está pagando los costos del novato", dijo. Sin embargo, "heredó una situación muy difícil provocada por el Gobierno de Piñera, que entregó un país en muy malas condiciones económicas, de convivencia social y con un problema migratorio descontrolado", puntualizó. En las elecciones del plebiscito, "se van a combinar dos cosas: la votación respecto al tipo de Constitución que queremos y, por otro lado, una evaluación muy prematura del Gobierno", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista peruano Augusto Malpartida, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Perú.Se intensifican las tensiones entre el Gobierno y la oposiciónEl presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró que sus enemigos políticos no han podido encontrar pruebas de presuntos delitos cometidos por él luego de casi un año de gestión en el Gobierno. En este marco, "se está configurando una especie de caos perfecto", sostuvo. Es decir, "una serie de crisis que parecen terminales pero que sin embargo permanecen en el tiempo", expresó.Las debilidades de ambas partes, "con un Parlamento que no puede echar al presidente y un presidente que no puede cerrar el Congreso, hace que esto sea un empate de debilidades", aseveró. El Gobierno de Castillo ha perdido el consenso social, "porque mucho de lo que había logrado con el triunfo de la segunda vuelta electoral del año pasado lo ha ido perdiendo con el tiempo", indicó. Tras 12 meses de gestión, "no expresa el enorme bloque nacional y popular que se creó para transformar al país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los cambios sistémicos tras el fin de la Guerra Fría.A 20 años de la masacre de AvellanedaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Mariano Pacheco, con quien dialogamos sobre el libro "Darío Santillán. El militante que puso el cuerpo", el cual escribió en conjunto con Ariel Hendler y Juan Rey.

