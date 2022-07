https://mundo.sputniknews.com/20220702/boric-y-la-nueva-constitucion-de-chile-enfrentan-encuestas-intencionadas-y-de-logica-conservadora-1127665061.html

Boric y la nueva constitución de Chile enfrentan encuestas "intencionadas y de lógica conservadora"

El pasado 27 de junio, la encuesta Plaza Pública de la empresa Cadem reveló que la aprobación del presidente Gabriel Boric llegó a un 34%, el punto más bajo desde que se inició su mandato, mientras que la desaprobación a su gestión llegó al 59%.Asimismo, la encuesta dio a conocer que la intención de voto a la opción Rechazo en el plebiscito de salida para decidir la aprobación del texto de la nueva constitución alcanzó un 51%, la cifra más alta de la que se tiene conocimiento; mientras que el Apruebo bajó a un 33%. Todos estos datos fueron amplificados por los grandes medios de comunicación.En conversación con Sputnik, la cientista política y experta en comunicación política Francisca Quiroga señaló que existe un "problema metodológico" con las encuestas. "La selección de las muestras hoy, son muestras que son intencionadas, con una representación muy baja. Estamos hablando de 700 casos de llamadas telefónicas. No cumplen los mínimos exigibles de una encuesta de calidad. Y esto lo hemos visto en los últimos diez años en Chile".En esa misma línea, la académica, convencional constituyente y política feminista Elisa Giustinianovich, dijo a Sputnik que las encuestas son "bastante sesgadas. Han salido a la luz también los públicos o la cantidad de personas encuestadas. La verdad es que nuestro país es bastante grande, diverso, con distintas realidades y me parecería mucho más pertinente que se hicieran de una manera mucho más acotada a la metodología".Las tendencias que marcaron una elección presidencialCorría noviembre de 2017 y Chile afrontaba una nueva elección presidencial. La última entrega de Cadem antes del balotaje aseguraba que Sebastián Piñera obtendría 45% de los votos; Alejandro Guillier, en representación de La Nueva Mayoría, un 23%, y Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio, 14%.El día de la elección demostró que las encuestas volvieron a fallar: Piñera obtuvo el 36% y Guillier, el 22%, por lo cual ambos a segunda vuelta, mientras que la abanderada del Frente Amplio alcanzó el 20% de los sufragios y quedó fuera de la carrera por muy poco margen.Fue precisamente Beatriz Sánchez quien se sintió perjudicada con las encuestas. La candidata declaró después de ver los resultados en las urnas que "si hubieran dicho la verdad, tal vez sí estaríamos en segunda vuelta"."Ha habido muchas encuestas fallidas en cuanto a sus resultados, como, por ejemplo, lo que se pronosticaba para el mismo proceso constituyente, los resultados del plebiscito de entrada, los resultados de las elecciones de convencionales, donde fueron totalmente alejados de lo que fue realmente la composición de la Convención Constitucional", agregó.Finalmente, la convencional explicó que hay que tener mucha precisión a la hora de realizar una encuesta y tener una política pública que vaya acorde en poder "regular de mejor manera también la aplicación de estos instrumentos".¿Las encuestas pueden ser fiables?Son varios académicos y políticos quienes han criticado las metodologías que utilizan las empresas encuestadoras.Anteriormente en conversación con Sputnik, el académico Hassan Akram explicó que Cadem es un producto relativamente nuevo, pero no cumple con una metodología adecuada y por eso sus resultados están alejados de la realidad."Hay una cuestión simplemente de la mala calidad metodológica que mide mal el sentir nacional y añaden a eso preguntas muy mal intencionadas que están diseñadas para sacar una respuesta específica", indicó el académico.La cientista política Francisca Quiroga comentó a Sputnik que "sería más novedoso ir a observar mucho más los focus groups, hacer seguimientos de encuestas que superan esa lógica tradicional, sino que estar leyendo estados de ánimo".

